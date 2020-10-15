Росси: «Доволен ничьей с Россией. Победить сегодня было невозможно»

Главный тренер сборной Венгрии подвёл итоги ничейного матча с Россией (0:0) в рамках Лиги Наций.

За последние шесть дней мы провели три игры, из которых этот матч был самым сложным. Нам было тяжело, потому что российские игроки очень крепки физически, они играют на высокой скорости. Россия — действительно самая сильная команда из тех, против кого мы играли в последнее время. Мы знали, как они будут атаковать, играть на Дзюбу, но нам не очень удавалось сдерживать его. Дзюба — важный игрок для сборной России, играть против него особенно тяжело. Мы знали, что будут опасные переходы из обороны в атаку, в какой-то момент мы могли пропустить гол. Мы удержали счёт, и я доволен ничьей, потому что победить сегодня было невозможно. Я рад отношению футболистов, потому что они сражались как львы. Когда ты оставляешь на поле всё, результат отступает на второй план.

Я не считаю, что сегодня мы играли лучше, чем в первом матче с Россией. Мы просто более тщательно действовали в обороне. Сегодня было нелегко, Россия сильно прессинговала, но и мы показывали хорошую игру моментами, у нас были неплохие контратаки.

Я считаю, что мы сделали всё, что было возможно сделать сегодня. Я горжусь игроками. Мы должны улучшать нашу игру в нескольких аспектах, но мы ведь не всегда будем играть против таких физически сильных соперников, как сборная России.

Я бы не сказал, что на этот матч мы выбрали более оборонительную тактику, по сравнению с первой встречей. Мы хотели бы играть более агрессивно, создавать больше атак, но Россия — очень физически сильный соперник. В футболе действует очень простое правило: ты можешь атаковать только тогда, когда мяч у тебя. Сегодня мы проводили много времени в обороне, а Россия сильно атаковала. В первом тайме у них было несколько навесов в штрафную, которые, к счастью, не стали опасными. Во втором тайме были действительно опасные моменты, поэтому мы рады ничьей.