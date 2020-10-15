Черчесов: «Мы на первом месте и ждём следующего сбора»

Главный тренер сборной России дал комментарий после ничейного матча с Венгрией (0:0) в рамках Лиги Наций.

На этом сборе у нас две ничьи и и поражение. Мы находимся на первом месте и ждём следующего сбора.

Почему мы осложнили себе жизнь в борьбе за первое место? Это со стороны кажется, а есть турнирная борьба. Мы на первом месте. К следующему сбору, возможно, у них будет кто-то болеть, а у нас будут все здоровы. Понятно, что мы недовольны, что не выиграли. Есть плюсы и минусы этого сбора.

К середине первого тайма разбегались, а во втором тайме полностью владели инициативой. В первом тайме не было моментов, но были проходы. Последний пас не проходил, особенно с правого фланга, что мы, честно говоря, и планировали.