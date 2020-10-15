Черчесов: «Мы на первом месте и ждём следующего сбора»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий после ничейного матча с Венгрией (0:0) в рамках Лиги Наций.
На этом сборе у нас две ничьи и и поражение. Мы находимся на первом месте и ждём следующего сбора.
Почему мы осложнили себе жизнь в борьбе за первое место? Это со стороны кажется, а есть турнирная борьба. Мы на первом месте. К следующему сбору, возможно, у них будет кто-то болеть, а у нас будут все здоровы. Понятно, что мы недовольны, что не выиграли. Есть плюсы и минусы этого сбора.
К середине первого тайма разбегались, а во втором тайме полностью владели инициативой. В первом тайме не было моментов, но были проходы. Последний пас не проходил, особенно с правого фланга, что мы, честно говоря, и планировали.
Как бы все сделать наоборот ?
Как бы все сделать наоборот ?
"Последний пас не проходил, особенно с правого фланга, что мы, честно говоря, и планировали."
Так вот оно что! Оказывается планировали, что бы пас не проходил. Пора, Шалманыч, пора к Петросяну. В одной интервьюшке два перла! 👏👏👏👏👏(овации)
"Последний пас не проходил, особенно с правого фланга, что мы, честно говоря, и планировали."
Так вот оно что! Оказывается планировали, что бы пас не проходил. Пора, Шалманыч, пора к Петросяну. В одной интервьюшке два перла! 👏👏👏👏👏(овации)
А главный вопрос - хочет ли эта команда побеждать?? Нужны ли ей в будущем постоянные спаринги с Францией, Бельгией, Германией и т.д. или этим ребятам и во втором дивизионе Лиги Наций всё норм?? (напрягаться надо меньше, а призовые одинаковые всё равно)
P. S. Знаете оно как, когда побеждать не сильно то и хочется (по крайней мере без сверх-усилий) то и игра идёт "так сяк" =(((
А главный вопрос - хочет ли эта команда побеждать?? Нужны ли ей в будущем постоянные спаринги с Францией, Бельгией, Германией и т.д. или этим ребятам и во втором дивизионе Лиги Наций всё норм?? (напрягаться надо меньше, а призовые одинаковые всё равно)
P. S. Знаете оно как, когда побеждать не сильно то и хочется (по крайней мере без сверх-усилий) то и игра идёт "так сяк" =(((
Ахахахахаха. Столько сметаны!)).
Благодарю Черчесова😂.
Ахахахахаха. Столько сметаны!)).
Благодарю Черчесова😂.