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Черчесов: «Мы на первом месте и ждём следующего сбора»

15 октября 2020, 01:02
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий после ничейного матча с Венгрией (0:0) в рамках Лиги Наций.

На этом сборе у нас две ничьи и и поражение. Мы находимся на первом месте и ждём следующего сбора.

Почему мы осложнили себе жизнь в борьбе за первое место? Это со стороны кажется, а есть турнирная борьба. Мы на первом месте. К следующему сбору, возможно, у них будет кто-то болеть, а у нас будут все здоровы. Понятно, что мы недовольны, что не выиграли. Есть плюсы и минусы этого сбора.

К середине первого тайма разбегались, а во втором тайме полностью владели инициативой. В первом тайме не было моментов, но были проходы. Последний пас не проходил, особенно с правого фланга, что мы, честно говоря, и планировали.

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nikoladolgov
nikoladolgov
15 октября в 08:43
Россия - команда уровня Венгрии , но с зарплатами уровня Германии.
Как бы все сделать наоборот ?
nikoladolgov
nikoladolgov
15 октября в 08:31
Гнать усатого и дзюбиньо , тогда игра появится !
Locomotive Breath
Locomotive Breath
15 октября в 07:45
"К следующему сбору, возможно, у них будет кто-то болеть, а у нас будут все здоровы."(с) 👏👏👏
"Последний пас не проходил, особенно с правого фланга, что мы, честно говоря, и планировали."
Так вот оно что! Оказывается планировали, что бы пас не проходил. Пора, Шалманыч, пора к Петросяну. В одной интервьюшке два перла! 👏👏👏👏👏(овации)
shlifen
shlifen
15 октября в 03:56
По итогу - "мы всё знали, всё планировали, НО НЕ ПОБЕДИЛИ" может в следующий раз у них кто-то заболеет и всё будет лучше =)
А главный вопрос - хочет ли эта команда побеждать?? Нужны ли ей в будущем постоянные спаринги с Францией, Бельгией, Германией и т.д. или этим ребятам и во втором дивизионе Лиги Наций всё норм?? (напрягаться надо меньше, а призовые одинаковые всё равно)
P. S. Знаете оно как, когда побеждать не сильно то и хочется (по крайней мере без сверх-усилий) то и игра идёт "так сяк" =(((
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
15 октября в 03:22
"К следующему сбору, возможно, у них кто-то будет болеть, а у нас все будут здоровы".
Ахахахахаха. Столько сметаны!)).
Благодарю Черчесова😂.
Gahi
Gahi
15 октября в 01:05
Главное знать к чему стремится. Удачи
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