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Черчесов: «Недобрали все планируемые очки, настраивались на две победы»

15 октября 2020, 01:35
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча с Венгрией в рамках Лиги Наций (0:0) подвёл итоги октябрьского сбора и прокомментировал турнирную ситуацию в третьей группе Лиги B. Ранее российская команда сыграла вничью с Турцией (1:1).

Испытанием этот сбор для меня не был. Три матча мы, как и другие сборные, играли впервые за всю историю. Появились травмированные и те, кто покинули сбор из-за вируса. На этом сборе мы испытали всё, поэтому команда искала дополнительные внутренние ресурсы. Хочу поблагодарить игроков за этот сбор, хоть он был неоднозначным. Мы недобрали все планируемые очки, поскольку мы настраивались на две победы.

Турнирная стратегия? Сложно что-то планировать. Нам предстоит сыграть два тяжёлых матча с Сербией и Турцией. Мы к ним будем так же готовиться, и главное, чтобы все игроки, на которых мы рассчитываем, были готовы. Мы начали сбор на первом месте и закончили на том же. Да, мы планировали набрать больше очков, но планировать что-то на таком уровне легкомысленно. Все команды максимально отдаются на поле за свою страну.

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Все комментарии
4RT
4RT
15 октября в 09:38
Спартаковцы на лавке, газпромовцы, и стар, и млад на поле. Совсем скурвился Стас.
Анд-м
Анд-м
15 октября в 07:32
Главный итог, что остались на первом месте. Очков и так уж много. И этого то не думал, что наберут
alex074
alex074
15 октября в 06:33
Слышишь, Усатый чабан, это не СБОРНАЯ РФ, а сброд убогих юродивых кривоногих пешеходов
batman555
batman555
15 октября в 01:49
Надо чтобы наша сборная была как хоккейная
batman555
batman555
15 октября в 01:48
Стас, в этот раз согласен.... Михаил Паленов переборщил.....нагнетал не по делу...и с Ионовым тоже...но а в целом что так психовать...что на интервью...что во время матча....Мне наша сборная напоминает сб Словакию по хоккею...вроде и не плохая...но и прыгнуть выше не могут....надо дет юнош футбол развивать в стране
Евгений Сербин
Евгений Сербин
15 октября в 01:36
Всех с очередным провалом Черчесовской сбродни. Алилуя, 69 буду.
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