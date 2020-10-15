Черчесов: «Недобрали все планируемые очки, настраивались на две победы»

Главный тренер сборной России после матча с Венгрией в рамках Лиги Наций (0:0) подвёл итоги октябрьского сбора и прокомментировал турнирную ситуацию в третьей группе Лиги B. Ранее российская команда сыграла вничью с Турцией (1:1).

Испытанием этот сбор для меня не был. Три матча мы, как и другие сборные, играли впервые за всю историю. Появились травмированные и те, кто покинули сбор из-за вируса. На этом сборе мы испытали всё, поэтому команда искала дополнительные внутренние ресурсы. Хочу поблагодарить игроков за этот сбор, хоть он был неоднозначным. Мы недобрали все планируемые очки, поскольку мы настраивались на две победы.

Турнирная стратегия? Сложно что-то планировать. Нам предстоит сыграть два тяжёлых матча с Сербией и Турцией. Мы к ним будем так же готовиться, и главное, чтобы все игроки, на которых мы рассчитываем, были готовы. Мы начали сбор на первом месте и закончили на том же. Да, мы планировали набрать больше очков, но планировать что-то на таком уровне легкомысленно. Все команды максимально отдаются на поле за свою страну.