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Сульшер: «МакТоминэй 1-й тайм с ПСЖ играл с одним глазом — потерял линзу»

сегодня, 10:54
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер рассказал о казусе, случившемся с полузащитником Скоттом МакТоминэем в матче Лиги чемпионов с ПСЖ (2:1), а также поделился мнением о нападающих Маркусе Рэшфорде и Килиане Мбаппе.

Скотти весь первый тайм играл с одним глазом, это было потрясающе. Он потерял контактную линзу.

Что касается Рэшфорда и Мбаппе, то Маркус — хороший, талантливый футболист. Мбаппе тоже отличный нападающий. Их сложно сравнивать, но в следующие 10-15 лет они будут топ-футболистами.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 11:47
Скажу вам как художник художникам потерять линзу во время игры это конкретная засада, особенно если игра финальная, твоя команда ведёт один мяч, ты вратарь и до конца ещё целых десять долбаных минут..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:28
Ну не совсем же он слепой был на тот глаз, что без линзы...
kella
kella
сегодня в 11:20
Наверное с одной линзой, - одноглазых в футболе еще не видел.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 11:12
Хороший знак для М.Ю. надо в каждом матче терять)
David Young
David Young
сегодня в 10:55
Забавный, но неприятный эпизод.
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 10:55
Герой. Он как, один глаз закрывал?
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