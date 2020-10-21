Сульшер: «МакТоминэй 1-й тайм с ПСЖ играл с одним глазом — потерял линзу»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал о казусе, случившемся с полузащитником в матче Лиги чемпионов с ПСЖ (2:1), а также поделился мнением о нападающих Маркусе Рэшфорде и Килиане Мбаппе.

Скотти весь первый тайм играл с одним глазом, это было потрясающе. Он потерял контактную линзу.

Что касается Рэшфорда и Мбаппе, то Маркус — хороший, талантливый футболист. Мбаппе тоже отличный нападающий. Их сложно сравнивать, но в следующие 10-15 лет они будут топ-футболистами.