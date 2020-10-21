Рэшфорд: «У МЮ теперь сильные позиции в группе, но это только первый матч»

Форвард «Манчестер Юнайтед» поделился впечатлениями после победы в матче Лиги чемпионов с ПСЖ (2:1). Маркус стал автором победного гола.

Конечно, ощущения положительные. Самое главное, что мы победили. Теперь у нас сильные позиции в группе, но это всего лишь первый матч.

В ПСЖ играют прекрасные футболисты. Пришлось тяжко, но наши крайние защитники оборонялись потрясающе. Когда нам удается персональная опека, мы можем играть реально здорово. Очень довольны.

Этот матч должен стать для нас фундаментом. Я всегда верю в команду. Важно верить в схему, предлагаемую тренером. У нас получилось превосходно.