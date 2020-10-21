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Рэшфорд: «У МЮ теперь сильные позиции в группе, но это только первый матч»

сегодня, 09:50
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поделился впечатлениями после победы в матче Лиги чемпионов с ПСЖ (2:1). Маркус стал автором победного гола.

Конечно, ощущения положительные. Самое главное, что мы победили. Теперь у нас сильные позиции в группе, но это всего лишь первый матч.

В ПСЖ играют прекрасные футболисты. Пришлось тяжко, но наши крайние защитники оборонялись потрясающе. Когда нам удается персональная опека, мы можем играть реально здорово. Очень довольны.

Этот матч должен стать для нас фундаментом. Я всегда верю в команду. Важно верить в схему, предлагаемую тренером. У нас получилось превосходно.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 10:31, ред.
Теперь против Лейпцига надо хорошо сыграть, они будут в лучшей форме нежели ПСЖ
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
сегодня в 10:25
Нужно обязательно выигрывать следующий матч у лейпцига !
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 10:11
Победа в первом матче над ПСЖ в гостях, хороший стимул для победы в групповом турнире ЛЧ.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:58
Это только первый матч
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:57
Теперь смогут побороться за выход из группы.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 09:54
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