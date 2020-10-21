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Фати: «Мы очень рады присутствию Месси. Я продолжаю учиться у него»

сегодня, 07:56
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17-летний форвард «Барселоны» Анссумане Фати дал комментарий после победы над «Ференцварошем» (5:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, где он отличился голом и результативной передачей.

Месси по-прежнему остаётся Месси. Он может забить в любой ситуации. Мы очень рады его присутствию с нами, я продолжаю учиться у него.

Мы начали кампанию с хорошей победы. Что касается моего гола, спасибо партнёрам, они сильно облегчили мне задачу. Френки [де Йонг] выдал фантастический пас, мне оставалось лишь замкнуть передачу.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:14
Учиться надо обязательно и главное - не словить звездную болезнь.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:08
Смешной Фати, чему может научить гном.
Анпилкин
Анпилкин
сегодня в 08:07
Месси хороший пример
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:58
Только Месси не очень рад...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 07:57
Скоро Месси придётся учиться у Фати)
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