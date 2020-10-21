Фати: «Мы очень рады присутствию Месси. Я продолжаю учиться у него»

17-летний форвард «Барселоны» дал комментарий после победы над «Ференцварошем» (5:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, где он отличился голом и результативной передачей.

Месси по-прежнему остаётся Месси. Он может забить в любой ситуации. Мы очень рады его присутствию с нами, я продолжаю учиться у него.

Мы начали кампанию с хорошей победы. Что касается моего гола, спасибо партнёрам, они сильно облегчили мне задачу. Френки [де Йонг] выдал фантастический пас, мне оставалось лишь замкнуть передачу.