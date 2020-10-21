Туанзебе: «Мы пришли в ЛЧ побеждать»

Защитник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал победу над ПСЖ в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Я очень счастлив, что мы одержали победу. Мы пришли сюда побеждать. Мы участвуем в ЛЧ , чтобы соревноваться с лучшими командами. Мы проявили уважение к ПСЖ , но в итоге мы победили, мы хотим и дальше доминировать, зарабатывать очки.

Конечно, вы отдаете дань уважения Неймару, Мбаппе, Ди Марии, но, в конце концов, вы сосредотачиваетесь на своей игре и стараетесь сделать все возможное для команды. Мы пришли сюда побеждать. Мы набрали три очка, и мы довольны.