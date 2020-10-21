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Туанзебе: «Мы пришли в ЛЧ побеждать»

сегодня, 10:13
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе прокомментировал победу над ПСЖ в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Я очень счастлив, что мы одержали победу. Мы пришли сюда побеждать. Мы участвуем в ЛЧ, чтобы соревноваться с лучшими командами. Мы проявили уважение к ПСЖ, но в итоге мы победили, мы хотим и дальше доминировать, зарабатывать очки.

Конечно, вы отдаете дань уважения Неймару, Мбаппе, Ди Марии, но, в конце концов, вы сосредотачиваетесь на своей игре и стараетесь сделать все возможное для команды. Мы пришли сюда побеждать. Мы набрали три очка, и мы довольны.

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Дмитрий Климович 3
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