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Ачерби — о победе над «Боруссией» Д: «„Лацио“ был идеален в этот вечер»

сегодня, 08:32
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)3 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Защитник «Лацио» Франческо Ачерби прокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией» Дортмунд (3:1).

Мы смотрели друг другу в глаза и понимали, что не можем повторить такой же отвратительный матч, как против «Сампдории». Мы были идеальны в этот вечер во всех отношениях, но это не значит, что теперь мы можем почивать на лаврах, мы должны продолжать в том же духе, иначе мы снова быстро увязнем.

Санчо, Ройс и Холанд были очень опасны, и нам нужно было быть единой, решительной, сплоченной командой, чтобы нейтрализовать их и доставить проблемы Дортмунду на контратаках.

План состоял в том, чтобы держаться плотно и не растягиваться, потому что дортмундцы очень хорошо технически проходят между линиями.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:56
неожиданно но заслуженно)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:26
Честно говоря неожиданная победа Лацио.
Конкурс бот
Конкурс бот
сегодня в 09:00
Mikki больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 59. Поздравляем! Лига чемпионов 2020/2021
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:55
Сам не похвалишь никто не похвалит
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:53
Можно и похвалиться, заслужили...
Анпилкин
Анпилкин
сегодня в 08:36
Верно сказано
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