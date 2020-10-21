Ачерби — о победе над «Боруссией» Д: «„Лацио“ был идеален в этот вечер»

Защитник «Лацио» прокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией» Дортмунд (3:1).

Мы смотрели друг другу в глаза и понимали, что не можем повторить такой же отвратительный матч, как против «Сампдории». Мы были идеальны в этот вечер во всех отношениях, но это не значит, что теперь мы можем почивать на лаврах, мы должны продолжать в том же духе, иначе мы снова быстро увязнем.

Санчо, Ройс и Холанд были очень опасны, и нам нужно было быть единой, решительной, сплоченной командой, чтобы нейтрализовать их и доставить проблемы Дортмунду на контратаках.

План состоял в том, чтобы держаться плотно и не растягиваться, потому что дортмундцы очень хорошо технически проходят между линиями.