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Хавбек «Динамо» К Сидорчук: «Не хватило остроты впереди в матче с „Юве“»

сегодня, 10:31
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)0 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Сидорчук поделился впечатлениями от домашнего матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:2).

Мне показалось, что 0:2 — слишком много. Мы старались выполнять то, что просил тренер. Но не все получалось, и соперник наказывал нас за ошибки. Футболисты «Ювентуса» — это футболисты высокого уровня.

Не думаю, что в наших действиях была нервозность. Мы старались играть компактно в середине поля и за счет контратак угрожать воротам соперника. В конце матча мы держали мяч, забегали, создавали моменты, но нам не хватило остроты впереди.

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Все комментарии
Пьемонтский Князь
Пьемонтский Князь
сегодня в 11:37
Аха-ха), зато на язык все были остры.
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 11:01
Киевское Динамо? Нет не слышал. Есть Куивское!!!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:47
Где Киев а где Юве большая разница.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:33
Юве просто сильнее
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