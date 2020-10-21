Хавбек «Динамо» К Сидорчук: «Не хватило остроты впереди в матче с „Юве“»

Полузащитник киевского «Динамо» поделился впечатлениями от домашнего матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:2).

Мне показалось, что 0:2 — слишком много. Мы старались выполнять то, что просил тренер. Но не все получалось, и соперник наказывал нас за ошибки. Футболисты «Ювентуса» — это футболисты высокого уровня.

Не думаю, что в наших действиях была нервозность. Мы старались играть компактно в середине поля и за счет контратак угрожать воротам соперника. В конце матча мы держали мяч, забегали, создавали моменты, но нам не хватило остроты впереди.