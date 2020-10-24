ГлавнаяНовости

Клопп: «Не знал, что Матип и Гомес никогда не играли вместе»

сегодня, 05:30
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнайтедШеффилд Юнайтед22:00 Не начался

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча с «Шеффилд Юнайтед» в 6-м туре АПЛ поделился мнением о Жоэле Матипе и Джо Гомесе, которые впервые сыграют вместе в центре обороны «красных» в отсутствие травмированного Вирджила ван Дейка.

Думаю, причина, по которой они никогда не играли вместе, заключается в том, что почти во всех матчах в старте выходил Вирджил, а кто-то из них был травмирован. В центр также мог выйти Деян Ловрен, когда ещё не ушёл и был в хорошей форме.

Я не знал, что они никогда не играли вместе. Но нет ни капли сомнения в том, что они могут играть вместе. Им просто нужно привыкнуть друг к другу, а крайним защитникам привыкнуть к ним.

Чем больше стабильности есть в этой линии, тем лучше. У нас всегда были с этим проблемы, особенно на одной позиции очень часто выходили разные игроки.

Матип и Гомес будут сражаться бок о бок, в этом нет никаких сомнений.

Все новости
Пьянич: «Эль Класико — важнейшая игра в футболе. Жду с нетерпением»
Сегодня, 04:57 Комментарии3
Менди: «Кепа пожелал удачи перед моим дебютом в „Челси“»
Сегодня, 04:30 Комментарии1
Пике: «Новый стадион „Барсы“ должен быть назван в честь Месси. Он заслужил»
Сегодня, 03:53 Комментарии3
Тебас: «Уход Месси не станет драмой для лиги, а репутация Лео пострадает»
Сегодня, 02:15 Комментарии11
Куман: «Для „Реала“ очень важно, чтобы Рамос был в стартовом составе»
Сегодня, 00:22 Комментарии6
Лэмпард: «Победы над принципиальными соперниками очень важны»
Вчера, 22:42 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:01
Вот и сыгрют
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 05:48
Ну теперь то знаешь)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100