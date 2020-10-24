Клопп: «Не знал, что Матип и Гомес никогда не играли вместе»

Главный тренер «Ливерпуля» в преддверии матча с «Шеффилд Юнайтед» в 6-м туре АПЛ поделился мнением о и , которые впервые сыграют вместе в центре обороны «красных» в отсутствие травмированного .

Думаю, причина, по которой они никогда не играли вместе, заключается в том, что почти во всех матчах в старте выходил Вирджил, а кто-то из них был травмирован. В центр также мог выйти Деян Ловрен, когда ещё не ушёл и был в хорошей форме.

Я не знал, что они никогда не играли вместе. Но нет ни капли сомнения в том, что они могут играть вместе. Им просто нужно привыкнуть друг к другу, а крайним защитникам привыкнуть к ним.

Чем больше стабильности есть в этой линии, тем лучше. У нас всегда были с этим проблемы, особенно на одной позиции очень часто выходили разные игроки.

Матип и Гомес будут сражаться бок о бок, в этом нет никаких сомнений.