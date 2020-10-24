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Менди: «Кепа пожелал удачи перед моим дебютом в „Челси“»

сегодня, 04:30

Новый вратарь «Челси» Эдуар Менди рассказал о взаимоотношениях с другими голкиперами лондонцев Кепой Аррисабалагой и Вилли Кабальеро. 28-летний сенегалец защищал ворота «синих» в 3 из 4 последних матчей и пропустил лишь один гол в кубковой игре с «Тоттенхэмом».

Конечно, Кепа пожелал мне удачи перед моим дебютным матчем в «Челси».

Он никогда не сдерживает себя, если видит, что я упускаю какие-то моменты, как и Вилли Кабальеро.

Здорово, что мы единая команда, что нас трое, это хорошо и для вратарей, и для «Челси».

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Mangur
Mangur
сегодня в 04:34
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