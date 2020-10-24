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Пике: «Новый стадион „Барсы“ должен быть назван в честь Месси. Он заслужил»

сегодня, 03:53

Защитник «Барселоны» Жерар Пике в интервью La Vanguardia поделился мнением о несостоявшемся уходе капитана команды Лионеля Месси, который хотел покинуть каталонский клуб в это межсезонье.

Если бы я был президентом клуба, то вёл бы себя иначе. В тот период я не слишком пересекался с Месси, потому что считал, что это очень личное решение.

Я в недоумении. Как дошло до того, что, возможно, лучший футболист в истории, с которым мы имели счастье играть вместе, однажды проснулся и отправил в клуб бюрофакс, поняв, что руководство не прислушивается к нему?

Всё это очень шокирует. Но я точно знаю, что Лео заслуживает очень многого. Новый стадион должен быть назван в его честь. Мы должны заботиться о наших прошлых и настоящих легендах, а не дискредитировать их. Эта ситуация выводит меня из себя.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 03:58
Был кумиром, а может стать врагом.
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