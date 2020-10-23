Лэмпард: «Победы над принципиальными соперниками очень важны»

Главный тренер «Челси» поделился мнением о предстоящем матче 6-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

МЮ – очень сильная команда, мы неоднократно играли против них в прошлом сезоне и знаем, что это такое, и меня не интересует, что могло бы случиться в прошлых матчах.

Это классная команда, с классными игроками и отличной организацией, и мы видели, как они действовали в Париже в середине недели.

В чемпионате на данный момент команды идут практически вровень, и у нас есть возможность заработать непростые очки, но будет очень сложно.

Конечно, матчи с ближайшими соперниками очень важны, они укрепляют уверенность в себе, если ты играешь хорошо и добиваешься результата, но по ходу сезона таких встреч будет много. Некоторые очки придется выгрызать у команд, которые в прошлом сезоне казались не такими уж и сильными дома. Это может влиять на наше положение в таблице, но когда речь идет о принципиальном сопернике, победы особенно сладки.