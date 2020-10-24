Куман: «Для „Реала“ очень важно, чтобы Рамос был в стартовом составе»

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сегодня, 00:22

Главный тренер «Барселоны» считает, что наличие в составе защитника серьезно повлияет на игру «Реала». Команды встретятся между собой уже сегодня в 17:00 по МСК.

Я уверен, что «Реал» собирается исправить ситуацию, которая сложилась в последних играх [«сливочные» проиграли два последних матча]. Мы ожидаем, что «Реал» будет играть компактно, оставлять нам мало пространства. Для них очень важно, чтобы Рамос сыграл в этом матче. Он является одним из лучших центральных защитников. Присутствие Рамоса может серьезно повлиять на игру «Реала».

Напомним, что Серхио Рамос был включен в заявку «Реала» на матч против «Барселоны».