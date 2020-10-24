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Куман: «Для „Реала“ очень важно, чтобы Рамос был в стартовом составе»

сегодня, 00:22
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал17:00 Не начался

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман считает, что наличие в составе защитника Серхио Рамоса серьезно повлияет на игру «Реала». Команды встретятся между собой уже сегодня в 17:00 по МСК.

Я уверен, что «Реал» собирается исправить ситуацию, которая сложилась в последних играх [«сливочные» проиграли два последних матча].

Мы ожидаем, что «Реал» будет играть компактно, оставлять нам мало пространства. Для них очень важно, чтобы Рамос сыграл в этом матче. Он является одним из лучших центральных защитников. Присутствие Рамоса может серьезно повлиять на игру «Реала».

Напомним, что Серхио Рамос был включен в заявку «Реала» на матч против «Барселоны».

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 01:06
Будет Рамос будет другая игра.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:33
Рамос на протяжении многих лет был палочкой - выручалочкой для Реала . Сколько он победных , важнейших голов забил уже сразу и не сосчитаешь. И в чемпионате вытаскивал команду и в ЛЧ, да и в сборной . Так что Рамос действительно - это очень важная единица для Реала. Выйдет ли Рамос в основе - это вопрос.....и выйдет ли вообще. Все скоро узнаем.
Всем здоровья.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 00:24
не о том думаешь)))))))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 00:24
Естественно он же капитан
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:23
Это и БЕЗ Кумана известно всем!
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