Пьянич: «Эль Класико — важнейшая игра в футболе. Жду с нетерпением»

Полузащитник «Барселоны» поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в рамках 7-го тура Примеры.

Эль Класико — это нечто особенное. Но я уже играл в римском дерби, а также в Дерби Италии — «Ювентус» — «Интер». Принимал участие в больших матчах и больших дерби. Хочу узнать, каково это — сыграть в Эль Класико. Очень интересно.

О такой возможности мечтает каждый футболист. Это важнейшая игра в футболе. Я счастлив находиться здесь и иметь возможность сыграть в ней. Надеюсь, мы победим.

До сих пор я видел этим матчи только по телевизору. Помню великолепную домашнюю победу 5:0 с Гвардиолой и Моуриньо. Игра «Барселоны» производила невероятное впечатление. 6:2 на «Сантьяго Бернабеу» — тоже особенный матч, ведь играть на выезде всегда нелегко.