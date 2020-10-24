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Пьянич: «Эль Класико — важнейшая игра в футболе. Жду с нетерпением»

сегодня, 04:57
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал17:00 Не начался

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в рамках 7-го тура Примеры.

Эль Класико — это нечто особенное. Но я уже играл в римском дерби, а также в Дерби Италии — «Ювентус» — «Интер». Принимал участие в больших матчах и больших дерби. Хочу узнать, каково это — сыграть в Эль Класико. Очень интересно.

О такой возможности мечтает каждый футболист. Это важнейшая игра в футболе. Я счастлив находиться здесь и иметь возможность сыграть в ней. Надеюсь, мы победим.

До сих пор я видел этим матчи только по телевизору. Помню великолепную домашнюю победу 5:0 с Гвардиолой и Моуриньо. Игра «Барселоны» производила невероятное впечатление. 6:2 на «Сантьяго Бернабеу» — тоже особенный матч, ведь играть на выезде всегда нелегко.

Недавно появилась информация о том, что в «Барселоне» недовольны физической формой Пьянича.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:59
Поглядим что к чему)
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 05:22
Реал -Барселона ,это вам не Колхозбахчи /С-Петербург/ -Спартак. Будем посмотреть.
Mangur
Mangur
сегодня в 05:07
Европа затихла.Ждет
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