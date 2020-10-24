Тебас: «Уход Месси не станет драмой для лиги, а репутация Лео пострадает»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в интервью AFP высказался относительно возможного ухода капитана «Барселоны» в другой чемпионат.

Нам повезло столько лет наслаждаться его игрой, но Месси должен хорошенько подумать о том, что будет делать дальше.

Если Месси покинет «Барселону», его нынешняя репутация, которая так хорошо работает на него, сильно пострадает.

Это правда, что он мог бы получить более выгодное предложение в финансовом плане, но я думаю, что ему стоит сохранить репутацию, которую он зарабатывал более 20 лет

Что если Месси уйдёт в АПЛ ? Это не станет драмой для нас. Роналду уходил, Неймар уходил. Неймар ушёл в « ПСЖ », и я не заметил, чтобы французский чемпионат достиг суперуровня из-за этого трансфера.

Такова реальность. Люди, думающие, что именно игроки определяют чемпионат, ошибаются.