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Тебас: «Уход Месси не станет драмой для лиги, а репутация Лео пострадает»

сегодня, 02:15

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в интервью AFP высказался относительно возможного ухода капитана «Барселоны» Лионеля Месси в другой чемпионат.

Нам повезло столько лет наслаждаться его игрой, но Месси должен хорошенько подумать о том, что будет делать дальше.

Если Месси покинет «Барселону», его нынешняя репутация, которая так хорошо работает на него, сильно пострадает.

Это правда, что он мог бы получить более выгодное предложение в финансовом плане, но я думаю, что ему стоит сохранить репутацию, которую он зарабатывал более 20 лет

Что если Месси уйдёт в АПЛ? Это не станет драмой для нас. Роналду уходил, Неймар уходил. Неймар ушёл в «ПСЖ», и я не заметил, чтобы французский чемпионат достиг суперуровня из-за этого трансфера.

Такова реальность. Люди, думающие, что именно игроки определяют чемпионат, ошибаются.

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Все комментарии
Ars Ars 1
Ars Ars 1
сегодня в 03:02
Тебас, тебя не спрашивали!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 03:01
Кто-нибудь может закрыть этого Тебаса в одиночную камеру, чтоб он не болтал на эту тему???
Valeron112
Valeron112
сегодня в 02:24
Что за ны́тъ,,.ухо́дя́ закры́л пожалуйста двери в новый мир.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 02:17
репутацию не лига делает
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