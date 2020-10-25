Лэмпард: «Я очень доволен выступлением Менди, он сыграл отлично»

Главный тренер «Челси» оценил выступление голкипера в матче 6-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (0:0).

Я очень доволен его выступлением, он сыграл отлично. В таких моментах [Менди совершил два сэйва после ударов Рэшфорда] мы должны рассчитывать на голкипера. Это был упорный матч с небольшим количеством моментов. Именно в таких ситуациях игра голкипера является важной составляющей успеха.

Мы были прекрасно знакомы с его возможностями. В проведенных матчах он продемонстрировал высокий уровень концентрации. Я доволен им.