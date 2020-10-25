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Лэмпард: «Я очень доволен выступлением Менди, он сыграл отлично»

сегодня, 08:38
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард оценил выступление голкипера Эдуара Менди в матче 6-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (0:0).

Я очень доволен его выступлением, он сыграл отлично. В таких моментах [Менди совершил два сэйва после ударов Рэшфорда] мы должны рассчитывать на голкипера. Это был упорный матч с небольшим количеством моментов. Именно в таких ситуациях игра голкипера является важной составляющей успеха.

Мы были прекрасно знакомы с его возможностями. В проведенных матчах он продемонстрировал высокий уровень концентрации. Я доволен им.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:54
Лэмпард после каждой игры хвалит Менди.
dadrail
dadrail
сегодня в 08:49
Когда воротничёк играет на ноль, то это бальзам для тренера
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:47
Вот и вратарь наконец выручил.
izrafel
izrafel
сегодня в 08:41
Хорошо, когда тренер доволен
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