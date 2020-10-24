Петржела: «РПЛ – потолок для Семака. „Зениту“ нужен сильный тренер»

Бывший главный тренер «Зенита» прокомментировал поражение петербургского клуба в матче 12-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2).

Такие поражения, как с «Брюгге», сильно влияют на футболистов. «Зениту» нужно было реабилитироваться за проигрыш в Лиге чемпионов, все ждали от них победы. Но я знал, что им будет очень тяжело сегодня. В «Рубине» очень хороший тренер Леонид Слуцкий, он знает, как правильно настроить команду на подобные матчи.

Я ждал, что в этом сезоне питерцы будут лучше играть в Лиге чемпионов, но третий год подряд нет результата. Все, в том числе боссы «Зенита», хотят, чтобы команда здорово выступала в Европе. Это намного статуснее, чем результаты в чемпионате России. Семака могут уволить, если «Зенит» проиграет «Боруссии» Д на следующей неделе. Сергею Богдановичу будет очень тяжело и никто не будет смотреть, что у него два чемпионства.

Видимо, чемпионат России — это потолок для Семака. Мы же видим, что вот уже несколько сезонов он ничего не может сделать в Лиге чемпионов. Я болею за Семака, но команда хочет результата. Смена тренера — нормальная практика в больших клубах. «Зениту» нужен сильный и уверенный тренер. Не так важно, будет это российский или иностранный специалист.