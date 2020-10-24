Флик: «„Бавария“ мало что позволила „Айнтрахту“. Мы очень эффективны»

Главный тренер «Баварии» поделился впечатлениями от матча 5-го тура Бундеслиги против «Айнтрахта» (5:0).

В обороне мы показали отличную игру. Мы знаем, что «Айнтрахт» может быть неприятной командой, у них многое отработано до автоматизма. Но сегодня мы мало что им позволили. К тому же сейчас мы очень эффективны, мы с решительностью используем моменты.

Победы в Лиге чемпионов вдвойне приятны, если после них ты еще побеждаешь и в Бундеслиге. Мы должны дозировать нагрузки, постоянно пораньше заменять игроков с тем, чтобы они не играли на протяжении всех 90 минут. У Альфонсо Дэвиса повреждены связки: одна порвана, другая частично порвана. Мы рассчитываем, что он выбыл из строя на шесть, восемь недель.