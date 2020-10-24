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Флик: «„Бавария“ мало что позволила „Айнтрахту“. Мы очень эффективны»

сегодня, 21:24
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)5 : 0Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился впечатлениями от матча 5-го тура Бундеслиги против «Айнтрахта» (5:0).

В обороне мы показали отличную игру. Мы знаем, что «Айнтрахт» может быть неприятной командой, у них многое отработано до автоматизма. Но сегодня мы мало что им позволили. К тому же сейчас мы очень эффективны, мы с решительностью используем моменты.

Победы в Лиге чемпионов вдвойне приятны, если после них ты еще побеждаешь и в Бундеслиге. Мы должны дозировать нагрузки, постоянно пораньше заменять игроков с тем, чтобы они не играли на протяжении всех 90 минут. У Альфонсо Дэвиса повреждены связки: одна порвана, другая частично порвана. Мы рассчитываем, что он выбыл из строя на шесть, восемь недель.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 22:26
Просто порвали на лоскуты.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 22:03
Флик на данный момент король. Вечно второй стал первым и без всяких там предысторий дал результат. В связи с этим не лишним будет упомянуть что Флик дебютировал и некоторое время довольно успешно играл в Баварии благодаря Юппу Хайнкесу, можно сказать что секрет успеха перешёл из поколения в поколение - некое сакральное баварское таинство..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:03
Как на тренеровке!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 21:37
Немало наколотили
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 21:27
сложно играть с бАварией
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