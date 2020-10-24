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Левандовски: «Надеюсь, „Бавария“ еще долго сможет поддерживать эту форму»

сегодня, 22:13
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)5 : 0Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски поделился эмоциями после разгромной победы над «Айнтрахтом» (5:0) в Бундеслиге. Роберт отметился хет-триком в этой встрече.

Я надеюсь, что мы еще долго сможем поддерживать эту форму. Мы всегда хотим показывать наш лучший футбол. Если у нас есть шансы на победу — как это было сегодня — мы стараемся как можно раньше решить исход матча. После 3:0 все уже было решено, поэтому в оставшиеся 30 минут мы могли немного сбавить обороты. Статистика для меня не так важна. Я полностью сосредоточен на команде и на игре. В текущей ситуации, когда мы играем каждые три дня, нужно соблюдать осторожность. До конца года нам предстоит сыграть в огромном количестве матчей.

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Все комментарии
Big krendel
Big krendel
сегодня в 22:32
Бавария это непобедимая машина.
ArtemBzdn
ArtemBzdn
сегодня в 22:30
Как люблю этого парня, и восхищена им !!! Машина Роберт. Для меня он лучший футболист сейчас.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 22:29
Вряд ли эта "форма" кого-то радует, кроме Баварии)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:14
Даже не сомневаюсь!
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