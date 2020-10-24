Левандовски: «Надеюсь, „Бавария“ еще долго сможет поддерживать эту форму»

Форвард «Баварии» поделился эмоциями после разгромной победы над «Айнтрахтом» (5:0) в Бундеслиге. Роберт отметился хет-триком в этой встрече.

Я надеюсь, что мы еще долго сможем поддерживать эту форму. Мы всегда хотим показывать наш лучший футбол. Если у нас есть шансы на победу — как это было сегодня — мы стараемся как можно раньше решить исход матча. После 3:0 все уже было решено, поэтому в оставшиеся 30 минут мы могли немного сбавить обороты. Статистика для меня не так важна. Я полностью сосредоточен на команде и на игре. В текущей ситуации, когда мы играем каждые три дня, нужно соблюдать осторожность. До конца года нам предстоит сыграть в огромном количестве матчей.