Иммобиле: «Я счастлив, что мои голы помогают „Лацио“ побеждать»

Нападающий «Лацио» поделился эмоциями после победы в матче 5-го тура Серии А с «Болоньей» (2:1). Чиро отметился в этой встрече забитым голом.

Мы немного убрали ногу с газа ближе к концу, и их гол напугал нас. «Болонье» тяжело противостоять, они были полны решимости изменить свои результаты, но мы были тверды и реализовали свои шансы.

Мы провели отличную игру в Лиге чемпионов в середине недели (победа над «Боруссией» Д 3:1 — прим. «Соккер.ру»), она забрала у нас много энергии, но нам нужны очки в Серии А, так что это была тяжелая работа.

Я счастлив, что мои голы помогают команде, я всегда хочу лучшего и продолжать совершенствоваться. Мы увидели, как здорово играть в Европе, и хотим сделать это снова в следующем сезоне. Это отнимает энергию, как умственную, так и физическую, но у нас сильная команда, и мы должны использовать это в полной мере.