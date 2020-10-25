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Эвра: «Ван де Бек не нужен „Манчестер Юнайтед“»

сегодня, 08:51

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра считает, что «красным дьяволам» не стоило покупать полузащитника Донни ван де Бека.

Я ничего не имею против ван де Бека, но почему мы его купили? За каждым матчем он наблюдает со скамейки запасных. Он не нужен «Манчестер Юнайтед».

Бывший капитан манчестерского клуба Гари Невилл поддержал мнением Эвра.

Использование Ван де Бека является загадкой, потому что он был подписан за 40 млн фунтов стерлингов. Кажется, он не входит в планы Сульшера в каждом матче.

Чем больше он не появляется в стартовом составе, и чем больше он не выходит на замену, тем больше вы думаете: «Игрок, за которого заплатили 40 млн фунтов, обычно попадает в состав команды».

Сейчас ван де Бек явно задаётся вопросом о том, что он вообще делает в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что в нынешнем розыгрыше АПЛ ван де Бек провёл на поле всего 59 минут.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:28
Придёт и его время
Mekail
Mekail
сегодня в 09:12
Может еще и заиграть....
Killofwrath
Killofwrath
сегодня в 09:11
Я думаю, Ван Де Бек тоже не понимает, зачем он понизил себя в классе
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
сегодня в 09:02
бредятина . Человека постепенно в состав вводят
Legend 6
Legend 6
сегодня в 08:55
Не за делом он вообще переходил в МЮ
asraeil
asraeil
сегодня в 08:53
Ну в чем то он и прав...
shlomo
shlomo
сегодня в 08:52
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