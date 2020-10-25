Эвра: «Ван де Бек не нужен „Манчестер Юнайтед“»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» считает, что «красным дьяволам» не стоило покупать полузащитника .

Я ничего не имею против ван де Бека, но почему мы его купили? За каждым матчем он наблюдает со скамейки запасных. Он не нужен «Манчестер Юнайтед».

Бывший капитан манчестерского клуба поддержал мнением Эвра.

Использование Ван де Бека является загадкой, потому что он был подписан за 40 млн фунтов стерлингов. Кажется, он не входит в планы Сульшера в каждом матче.

Чем больше он не появляется в стартовом составе, и чем больше он не выходит на замену, тем больше вы думаете: «Игрок, за которого заплатили 40 млн фунтов, обычно попадает в состав команды».

Сейчас ван де Бек явно задаётся вопросом о том, что он вообще делает в «Манчестер Юнайтед».