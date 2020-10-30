Махатадзе: «Есть цель попасть в основу „Локомотива“»

Полузащитник «Казанки» рассказал о своем желании попасть в основной состав «Локомотива».

Сейчас чувствую, что набираю форму, прибавляю. Становлюсь ближе к образцу самого себя двухгодичной давности. Потихоньку пытаюсь вернуться на свой уровень. У всех, кто сейчас в «Казанке», есть цель попасть в основу «Локомотива». Я тоже очень этого хочу, ставлю перед собой такую цель. Хочу, чтобы не просто на неделю позвали потренироваться, а закрепиться в команде. Но зависит это не только от меня. С Николичем не общались. Один раз только сыграли двухстороннюю игру против основы. Но знаю, что он приезжал на наши игры. Магкеев, Куликов довольны. Видно, что молодые там играют, им дают время. Для них это самое главное. Видно, как команда сейчас играет. Мне нужно работать ещё сильнее, чем сейчас. Дай бог, смогу попасть в «Локо» и закрепиться.