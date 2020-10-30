Соловьев: «Хотелось бы видеть „Динамо“ повыше в таблице»

Глава совета директоров «Динамо», первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!» заявил, что руководство московского клуба ставит перед новым главным тренером задачу продолжить улучшать качество игры команды.

Задача, прежде всего, продолжить улучшение качества игры по целому ряду параметров. Это должно привести к улучшению количественных показателей, имеется в виду количество голов и место в турнирной таблице. Сейчас мы находимся на пятом месте, хотелось бы видеть команду повыше.