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Соловьев: «Хотелось бы видеть „Динамо“ повыше в таблице»

сегодня, 14:34

Глава совета директоров «Динамо», первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!» заявил, что руководство московского клуба ставит перед новым главным тренером Сандро Шварцем задачу продолжить улучшать качество игры команды.

Задача, прежде всего, продолжить улучшение качества игры по целому ряду параметров. Это должно привести к улучшению количественных показателей, имеется в виду количество голов и место в турнирной таблице. Сейчас мы находимся на пятом месте, хотелось бы видеть команду повыше.

Ранее стало известно, что ВТБ увеличит бюджет «Динамо» на 800 млн рублей.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 15:18
Хорошее желание.Посмотрим, как будет...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:45
Деньги на бочку, все будет...
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:36
Повыше висит табличка "Занято"...
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