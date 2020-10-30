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Тедеско: «Летом у меня была возможность покинуть „Спартак“»

сегодня, 14:44

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал возможное продление контракта с клубом.

Разговоры о контракте удивляли меня много раз. Для меня честь — работать в таком большом клубе. Много несостоятельных слухов, что я хочу вернуться в Германию и работать в Бундеслиге. Если бы я действительно этого хотел, я бы уже это сделал.

У меня были предложения после увольнения из «Шальке», в момент перехода в «Спартак», а летом у меня также была возможность покинуть клуб, но моё решение — быть здесь. Это очередные флаги, которыми машут перед нами. Я говорю правду, поэтому ее легко объяснить болельщикам. Мы хорошо пообщались с владельцем клуба, и мне предложили обсудить контракт летом, а я согласился. Никакого предложения пока не было, ведь у нас еще много времени.

Сейчас нам нужно много играть, время на обсуждение контракта еще будет. Я хочу работать каждый день на 100%.

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Все комментарии
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 15:27
кому то повезло
Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:14
Тедеско: «Летом у меня была возможность покинуть „Спартак“, но Федун не отдал мне паспорт».
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 15:07
За такие результаты выгоняют
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:56
Дайте человеку спокойно поработать.
Footbolista
Footbolista ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 14:55, ред.
За "спасибо" нет желающих работать...нигде...Германия не исключение...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:49
Ну надо работать...
makkie
makkie
сегодня в 14:47
Хорошо что Тедеско с нами, уважение ему!
Зимой должен продлить контракт со Спартаком.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:45
Так уходил бы,на деньги польстился!
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