Тедеско: «Летом у меня была возможность покинуть „Спартак“»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал возможное продление контракта с клубом.

Разговоры о контракте удивляли меня много раз. Для меня честь — работать в таком большом клубе. Много несостоятельных слухов, что я хочу вернуться в Германию и работать в Бундеслиге. Если бы я действительно этого хотел, я бы уже это сделал.

У меня были предложения после увольнения из «Шальке», в момент перехода в «Спартак», а летом у меня также была возможность покинуть клуб, но моё решение — быть здесь. Это очередные флаги, которыми машут перед нами. Я говорю правду, поэтому ее легко объяснить болельщикам. Мы хорошо пообщались с владельцем клуба, и мне предложили обсудить контракт летом, а я согласился. Никакого предложения пока не было, ведь у нас еще много времени.

Сейчас нам нужно много играть, время на обсуждение контракта еще будет. Я хочу работать каждый день на 100%.