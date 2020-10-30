Тедеско: «Соболев уже тренируется с командой. Мозес в группе»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал предстоящий матч против «Ростова» в 13-м туре РПЛ .

Команда хорошо восстановилась. Матч в Красноярске был трудным, но это было на прошлой неделе. У ребят из основы было больше времени перед «Краснодаром». Это позволило нам провести полный цикл подготовки. Все будут в строю и будут готовы к предстоящему матчу с «Ростовом».

«Ростов» потерял нескольких игроков, но остается хорошей командой. Быстрые и хорошие игроки пришли в команду, их стиль не поменялся. Они продолжают высоко прессинговать, могут перестроиться в защите. У них достаточно агрессивный стиль.

Соболев уже тренируется с командой. Мозес в группе. После тренировок он делал также и дополнительную работу. Возможно, в предстоящей игре он может сыграть больше. Тем не менее нужно делать все аккуратно, чтобы избежать риска травмы.