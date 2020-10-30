ГлавнаяНовости

Тедеско: «Соболев уже тренируется с командой. Мозес в группе»

сегодня, 15:00
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовЗавтра в 16:30 Не начался

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал предстоящий матч против «Ростова» в 13-м туре РПЛ.

Команда хорошо восстановилась. Матч в Красноярске был трудным, но это было на прошлой неделе. У ребят из основы было больше времени перед «Краснодаром». Это позволило нам провести полный цикл подготовки. Все будут в строю и будут готовы к предстоящему матчу с «Ростовом».

«Ростов» потерял нескольких игроков, но остается хорошей командой. Быстрые и хорошие игроки пришли в команду, их стиль не поменялся. Они продолжают высоко прессинговать, могут перестроиться в защите. У них достаточно агрессивный стиль.

Соболев уже тренируется с командой. Мозес в группе. После тренировок он делал также и дополнительную работу. Возможно, в предстоящей игре он может сыграть больше. Тем не менее нужно делать все аккуратно, чтобы избежать риска травмы.

Все новости
Тедеско: «Летом у меня была возможность покинуть „Спартак“»
Сегодня, 14:44 Комментарии9
Соловьев: «Хотелось бы видеть „Динамо“ повыше в таблице»
Сегодня, 14:34 Комментарии3
Шварц: «Я думаю, что нас ждет достаточно сложная игра с „Тамбовом“»
Сегодня, 13:42 Комментарии2
Ткаченко: «„Спартак“ — единственный клуб, который был готов взять Кокорина»
Сегодня, 13:36 Комментарии12
Денисов опроверг информацию, что он может получить работу в «Зените»
Сегодня, 13:13 Комментарии6
Максименко: «Я никогда не скрывал, что в детстве симпатизировал Акинфееву»
Сегодня, 12:27 Комментарии21
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 15:19
Хорошие новости из стана красно- белых
drug01
drug01
сегодня в 15:11
Отлично будет еще победа
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:03
Нужно избежать риска.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100