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Шварц: «Я думаю, что нас ждет достаточно сложная игра с „Тамбовом“»

сегодня, 13:42
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо01.11.2020 в 19:00 Не начался

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал предстоящий матч 13-го тура РПЛ против «Тамбова».

Я думаю, что нас ждет достаточно сложная игра с «Тамбовом». Мы столкнемся с командой, что играет в компактный футбол, которая играла в последних матчах по схеме 5-3-2. Это будет непростая игра.

Для нас будет важным показать ту игру, которая была в нашем прошлом матче: играть с высокой скоростью и создавать опасные моменты, используя наших полузащитников. Мы планируем также играть интенсивно и с большим количеством вбеганий в глубину зоны атаки. Для нас будет важно хорошо сыграть в защите, особенно это касается игры на подборе.

Мы провели хорошую, полноценную тренировочную неделю. На базе у нас проходят наши теоретические занятия и тренировки. Также отмечу хорошее состояние команды, когда я ее принял. Сейчас мы приносим свое. У нас были интенсивные тренировки со вторника по четверг, мы уделили внимание работе без мяча. Сегодня и завтра планируем провести тренировки с мячом, чтобы быть готовым к воскресной игре. Что касается имен, то на это потребуется время. У нас большая команда.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:49
У Динамо все игры сложные.
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