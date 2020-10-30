Шварц: «Я думаю, что нас ждет достаточно сложная игра с „Тамбовом“»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал предстоящий матч 13-го тура РПЛ против «Тамбова».

Я думаю, что нас ждет достаточно сложная игра с «Тамбовом». Мы столкнемся с командой, что играет в компактный футбол, которая играла в последних матчах по схеме 5-3-2. Это будет непростая игра.

Для нас будет важным показать ту игру, которая была в нашем прошлом матче: играть с высокой скоростью и создавать опасные моменты, используя наших полузащитников. Мы планируем также играть интенсивно и с большим количеством вбеганий в глубину зоны атаки. Для нас будет важно хорошо сыграть в защите, особенно это касается игры на подборе.

Мы провели хорошую, полноценную тренировочную неделю. На базе у нас проходят наши теоретические занятия и тренировки. Также отмечу хорошее состояние команды, когда я ее принял. Сейчас мы приносим свое. У нас были интенсивные тренировки со вторника по четверг, мы уделили внимание работе без мяча. Сегодня и завтра планируем провести тренировки с мячом, чтобы быть готовым к воскресной игре. Что касается имен, то на это потребуется время. У нас большая команда.