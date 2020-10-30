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Ширко: «Ростовчане стали намного сильнее и ощутили вкус еврокубков»

сегодня, 16:15
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовЗавтра в 16:30 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Александр Ширко поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Ростовом» в 13-м туре РПЛ.

В последние годы «Ростов» приучил нас к тому, что матчи со «Спартаком» — это борьба, эмоции и непредсказуемый результат. Ростовчане стали намного сильнее и ощутили вкус еврокубков. Конечно, поиграв на международной арене, команда хочет туда вернуться. И во внутреннем первенстве желто-синие не хотят быть мальчиками для битья, став полноценной и опытной командой. Поэтому такие матчи приобретают характер и становятся интереснее и класснее.

«Спартак» на перво месте в таблице? Не думаю, что это добавит какой-то нервозности. Хорошая команда, идущая на первом месте, должна показывать свой класс, если хочет чего-то добиться. Нужно играть спокойно, уверенно показывать результат и брать очки, продолжая двигаться к чемпионству. Мне кажется, в такой ситуации команда не должна нервничать. Надеюсь, что и футболисты «Спартака» не будут волноваться и место в турнирной таблице не добавит им нервозности.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
сегодня в 16:58
Санёк, проснись и загляни в сегодня...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:57
Что-то Саня загнул про евро кубки)))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:55
Спартак явный фаворит, если бы не Валера...
makkie
makkie
сегодня в 16:45
Кхм, а что там ощущать, если сразу вылетели?
Ростов ведь даже в основной турнир не попал, ибо квалификация это не ЛЕ.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:44
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 16:42
    За Ростов папу!
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 16:33
    Это они в 2016-2017 ощутили вкус еврокубков, сейчас лучше использовать глагол про........ли (простите мой французский)
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 16:18
    Один матч сыграли...
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 16:18, ред.
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