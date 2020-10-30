Ширко: «Ростовчане стали намного сильнее и ощутили вкус еврокубков»

Бывший футболист «Спартака» поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Ростовом» в 13-м туре РПЛ .

В последние годы «Ростов» приучил нас к тому, что матчи со «Спартаком» — это борьба, эмоции и непредсказуемый результат. Ростовчане стали намного сильнее и ощутили вкус еврокубков. Конечно, поиграв на международной арене, команда хочет туда вернуться. И во внутреннем первенстве желто-синие не хотят быть мальчиками для битья, став полноценной и опытной командой. Поэтому такие матчи приобретают характер и становятся интереснее и класснее.

«Спартак» на перво месте в таблице? Не думаю, что это добавит какой-то нервозности. Хорошая команда, идущая на первом месте, должна показывать свой класс, если хочет чего-то добиться. Нужно играть спокойно, уверенно показывать результат и брать очки, продолжая двигаться к чемпионству. Мне кажется, в такой ситуации команда не должна нервничать. Надеюсь, что и футболисты «Спартака» не будут волноваться и место в турнирной таблице не добавит им нервозности.