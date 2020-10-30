Спортивный менеджер Герман Ткаченко прокомментировал переход нападающего в «Спартак».

«Спартак» — единственный клуб, который был готов взять Кокорина и заплатить такие деньги. Там не было никакой конкуренции. Других предложений на рынке не было вообще. Давайте проанализируем. «Динамо» сделало предложение на 1,5 миллиона, услышало про 3 миллиона и вышло, «Рубин» тоже вышел. «Локо», когда увидел, что надо давать агентские и подъемные, тоже отказался.