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Ткаченко: «„Спартак“ — единственный клуб, который был готов взять Кокорина»

сегодня, 13:36

Спортивный менеджер Герман Ткаченко прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина в «Спартак».

«Спартак» — единственный клуб, который был готов взять Кокорина и заплатить такие деньги. Там не было никакой конкуренции. Других предложений на рынке не было вообще. Давайте проанализируем. «Динамо» сделало предложение на 1,5 миллиона, услышало про 3 миллиона и вышло, «Рубин» тоже вышел. «Локо», когда увидел, что надо давать агентские и подъемные, тоже отказался.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:03
Все выиграли в данном случае , только Спартак пролетел с Кокориным. Толку от него пока никакого.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 13:56
Была обратная история,но теперь он ваш кумир)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:42
Федун единственный кто откликнулся на объявление......
"Бывший игрок Зенита и Сборной ищет работу.
З/П 3 млн евро.Бегать по полю не предлагать."
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:39
Теперь бы продать его подороже
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