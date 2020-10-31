Гвардиола: «Во всех лигах разрешены 5 замен. Нужно вернуть правило и в АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Сити» настаивает на том, чтобы в матчах чемпионата Англии снова можно было проводить по 5 замен.

Стоит ли вернуть правило пяти замен в АПЛ ? Да, 100 процентов. И речь идёт не об одном клубе. В Премьер-Лиге стало на 47 процентов больше мышечных травм, чем в прошлом сезоне. Всё это из-за отсутствия подготовки и количества игр.

Все лиги – Германия, Испания и прочие – разрешили пять замен, чтобы защитить футболистов, а не только одну команду.

Надеюсь, лига сможет пересмотреть этот вопрос и сделать то, что делают в остальном мире, потому что мы должны приспосабливаться к ситуации с коронавирусом.