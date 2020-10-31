Дест — о Месси: «Играть с лучшим футболистом мира – нечто особенное»

Защитник «Барселоны» рассказал о первой встрече с .

Это было невероятно, просто невероятно. Он был в спортзале, когда я впервые его увидел. Я повернулся, чтобы посмотреть на него, и на моем лице было написано: вау, это Лионель Месси рядом со мной!

Это было что-то особенное. Кроме того, играть с ним, передавать ему мяч, получать мяч от него, это действительно нечто особенное — играть с лучшим футболистом в мире.