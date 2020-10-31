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Дест — о Месси: «Играть с лучшим футболистом мира – нечто особенное»

сегодня, 00:48

Защитник «Барселоны» Сержиньо Дест рассказал о первой встрече с Лионелем Месси.

Это было невероятно, просто невероятно. Он был в спортзале, когда я впервые его увидел. Я повернулся, чтобы посмотреть на него, и на моем лице было написано: вау, это Лионель Месси рядом со мной!

Это было что-то особенное. Кроме того, играть с ним, передавать ему мяч, получать мяч от него, это действительно нечто особенное — играть с лучшим футболистом в мире.

Напомним, что Дест перешел в «Барселону» в начале октября из «Аякса».

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Все комментарии
The Method Man
The Method Man ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:21
6 Золотой мяч, или считать не умеем)
Статистика - вещь упрямая, когда дело доходит до споров.
Так что вопрос закрыт, о лучшем игроке Мира, и получается в Истории, дела обстоят так. Увы.
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 01:19
Как баба потёк.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 01:16
Отлично лизнул и контракт отработан на 50%)))
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 01:14
Все давно в курсе,что называть Лео лучшим прописано в контакте у всех игров Барсы,но от этого он лучшим не становится,к сожелению для болельщиков каталонцев...
Legend 6
Legend 6 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:11
А кто лучший?
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:57
Он не лучший футболист в мире!!!
Это💯%
Legend 6
Legend 6
сегодня в 00:54
Дест отлично вписался и заиграл на своем уровне с самого начала, без адаптации
Gahi
Gahi
сегодня в 00:49
Не каждому это дано. Удачи
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:49
Возможно и так, если с лучшим.
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