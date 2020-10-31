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Флик: «Нет ничего проще, чем мотивировать команду на матч с „Баварией“»

сегодня, 03:58
КельнЛоготип футбольный клуб Кельн-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария17:30 Не начался

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча с «Кёльном» в 6-м туре Бундеслиги.

Мы одержали семь побед подряд. В Кёльне мы также хотим взять очки. Каждая команда старается показать против нас как можно лучшую игру. Нет ничего проще, чем мотивировать команду на матч с «Баварией». Все стараются выложиться на 100 процентов и показать на поле все самые важные качества.

На этой неделе мюнхенский клуб на выезде обыграл «Локомотив» (2:1) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Mangur
Mangur
сегодня в 04:27
Ну да.Это так . Бавария хороший раздражитель
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