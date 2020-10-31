Флик: «Нет ничего проще, чем мотивировать команду на матч с „Баварией“»

Главный тренер «Баварии» поделился ожиданиями от матча с «Кёльном» в 6-м туре Бундеслиги.

Мы одержали семь побед подряд. В Кёльне мы также хотим взять очки. Каждая команда старается показать против нас как можно лучшую игру. Нет ничего проще, чем мотивировать команду на матч с «Баварией». Все стараются выложиться на 100 процентов и показать на поле все самые важные качества.