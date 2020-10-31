Аймар: «Никогда не сомневался в самоотверженности Месси в сборной»

Ассистент главного тренера сборной Аргентины и наставник юношеской национальной команды страны Пабло Аймар поделился мнением о капитане «альбиселесте» Лионеле Месси.
Месси счастлив [в сборной]. А быть счастливым, наслаждаться этими моментами и, естественно, выходить на матчи, чтобы побеждать, — это очень важно.
Вижу ли я, что Месси так же самоотвержен, как и всегда? Кто может сомневаться в его самоотверженности? У меня никогда не возникало сомнений. Мне нравится смотреть за его игрой. И я был бы рад посмотреть на него и в другом месте.
Мне очень нравится смотреть за его тренировками. Это огромная честь для меня — видеть, как он тренируется. Где бы он ни выступал, я буду следить за его игрой.
Экс-нападающий сборной Италии Кристиан Вьери недавно назвал Месси «Гарри Поттером в мире футбола».