Аймар: «Никогда не сомневался в самоотверженности Месси в сборной»

Ассистент главного тренера сборной Аргентины и наставник юношеской национальной команды страны поделился мнением о капитане «альбиселесте» .

Месси счастлив [в сборной]. А быть счастливым, наслаждаться этими моментами и, естественно, выходить на матчи, чтобы побеждать, — это очень важно.

Вижу ли я, что Месси так же самоотвержен, как и всегда? Кто может сомневаться в его самоотверженности? У меня никогда не возникало сомнений. Мне нравится смотреть за его игрой. И я был бы рад посмотреть на него и в другом месте.

Мне очень нравится смотреть за его тренировками. Это огромная честь для меня — видеть, как он тренируется. Где бы он ни выступал, я буду следить за его игрой.