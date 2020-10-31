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Аймар: «Никогда не сомневался в самоотверженности Месси в сборной»

сегодня, 01:55

Ассистент главного тренера сборной Аргентины и наставник юношеской национальной команды страны Пабло Аймар поделился мнением о капитане «альбиселесте» Лионеле Месси.

Месси счастлив [в сборной]. А быть счастливым, наслаждаться этими моментами и, естественно, выходить на матчи, чтобы побеждать, — это очень важно.

Вижу ли я, что Месси так же самоотвержен, как и всегда? Кто может сомневаться в его самоотверженности? У меня никогда не возникало сомнений. Мне нравится смотреть за его игрой. И я был бы рад посмотреть на него и в другом месте.

Мне очень нравится смотреть за его тренировками. Это огромная честь для меня — видеть, как он тренируется. Где бы он ни выступал, я буду следить за его игрой.

Экс-нападающий сборной Италии Кристиан Вьери недавно назвал Месси «Гарри Поттером в мире футбола».

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Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 02:12
Вряд ли он счастлив в сборной... Но за сборную своей страны играют не только тогда, когда счастливы....
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 02:06
ну прям фантастика)))))))))))))
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