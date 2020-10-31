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Гиздол: «Перед „Кёльном“ стоит самая сложная задача в мировом футболе»

сегодня, 03:39
КельнЛоготип футбольный клуб Кельн-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария17:30 Не начался

Главный тренер «Кёльна» Маркус Гиздол поделился ожиданиями от матча с «Баварией» в 6-м туре Бундеслиги.

Перед нами стоит самая сложная задача в мировом футболе. «Бавария» — очень хорошая команда, с очень хорошими футболистами в составе. Мы должны будем найти свой путь. Это означает, что иногда мы должны будем атаковать высоко, а иногда садиться глубже. Посмотрим, что будет. В футболе возможно всё. Сюрпризы всегда возможны.

В прошлом туре чемпионата Германии «Бавария» разгромила «Айнтрахт» (5:0), а «Кёльн» сыграл вничью со «Штутгартом» (1:1).

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