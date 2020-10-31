Гиздол: «Перед „Кёльном“ стоит самая сложная задача в мировом футболе»

Главный тренер «Кёльна» поделился ожиданиями от матча с «Баварией» в 6-м туре Бундеслиги.

Перед нами стоит самая сложная задача в мировом футболе. «Бавария» — очень хорошая команда, с очень хорошими футболистами в составе. Мы должны будем найти свой путь. Это означает, что иногда мы должны будем атаковать высоко, а иногда садиться глубже. Посмотрим, что будет. В футболе возможно всё. Сюрпризы всегда возможны.