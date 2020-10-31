Гиггз: «Может пройти 20 лет, прежде чем МЮ снова выиграет АПЛ»

Главный тренер сборной Уэльса и бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз считает, что «красные дьяволы» далеки от завоевания титула чемпиона АПЛ.
Может пройти 15 или 20 лет, прежде чем «Манчестер Юнайтед» снова выиграет АПЛ. Особенно если Клопп и Гвардиола останутся в своих клубах. У них есть необходимые ресурсы и игроки.
«Ливерпуль» является ярким примером. Они выиграли чемпионат в 1990 году, а после думали, что скоро снова станут чемпионами. Но это случилось через много лет.
Даже Клоппу потребовалось четыре с половиной года, чтобы выиграть АПЛ. Для «Манчестер Юнайтед» это займет много времени.
Ранее Гиггз поделился мнением о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду.