Гиггз: «Может пройти 20 лет, прежде чем МЮ снова выиграет АПЛ»

Главный тренер сборной Уэльса и бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» считает, что «красные дьяволы» далеки от завоевания титула чемпиона АПЛ .

Может пройти 15 или 20 лет, прежде чем «Манчестер Юнайтед» снова выиграет АПЛ . Особенно если Клопп и Гвардиола останутся в своих клубах. У них есть необходимые ресурсы и игроки.

«Ливерпуль» является ярким примером. Они выиграли чемпионат в 1990 году, а после думали, что скоро снова станут чемпионами. Но это случилось через много лет.