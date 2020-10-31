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Маркизио: «Пирло нужно дать время в „Ювентусе“»

сегодня, 13:28

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио считает, что главному тренеру туринского клуба Андреа Пирло нужно дать время.

Нужно набраться терпения, клуб это знал. Не нужно сразу же негативно отзываться о Пирло. Он не просто новый тренер «Ювентуса», это его первый тренерский опыт в карьере. Он только начал свой путь, но у него уже есть футбольные идеи. Он приведёт команду к победам.

В нормальной ситуации у тренера было бы гораздо больше времени для того, чтобы привить свой стиль игры клубу. Сделать это в нынешнем сезоне было невозможно. Помехой стал коронавирус и поздний старта чемпионата.

Да, «Ювентус» плохо выглядел в матче против «Барселоны», это настораживает. Но скоро в состав вернуться ключевые игроки, которые отсутствовали из-за травм и болезней.

Ранее Маркизио рассказал о новичке «Ювентуса» Федерико Кьезе.

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FROBI
FROBI ответ ValidAccessBANK (раскрыть)
сегодня в 14:10
Тренерских идей у него, наверняка, не густо, но иногда в таких клубах имеет значение харизма... Однако чтой-то я не помню горячих эмоций Пирло-игрока, ну точно не Гаттузо и не Зидан, от которых искрило )
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 14:02
Сразу конечно он не сможет обеспечить результат...
ValidAccessBANK
ValidAccessBANK
сегодня в 13:56
Да, да...Пусть дальше экспериментирует над старухой этот профан тренерского цеха, мы только за...)) Одно дело в книжках своих кого-то там "изобличать" со стороны, и совсем другое самим действовать. Какие там идеи тренерские? Вся надежда у него, что Кристинка выздоровеет и дотащит, или судейки по старинке. А лучше позорный технарь сопернику, как с Наполи подарят...
FROBI
FROBI
сегодня в 13:36
Вопрос в другом: а кого тренировал Пирло до Юве?
Худо-бедно, тот же Зидан начинал постепенно в структуре клуба, долго сидел помощником у Анчи, и лишь потом доверили основу.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:35
Любому тренеру надо дать время поработать с командой и Пирло не исключение.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:33
ну да))пару лет))
мангo
мангo
сегодня в 13:31
чем дольше тем лучше)))
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