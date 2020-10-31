Маркизио: «Пирло нужно дать время в „Ювентусе“»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио считает, что главному тренеру туринского клуба Андреа Пирло нужно дать время.
Нужно набраться терпения, клуб это знал. Не нужно сразу же негативно отзываться о Пирло. Он не просто новый тренер «Ювентуса», это его первый тренерский опыт в карьере. Он только начал свой путь, но у него уже есть футбольные идеи. Он приведёт команду к победам.
В нормальной ситуации у тренера было бы гораздо больше времени для того, чтобы привить свой стиль игры клубу. Сделать это в нынешнем сезоне было невозможно. Помехой стал коронавирус и поздний старта чемпионата.
Да, «Ювентус» плохо выглядел в матче против «Барселоны», это настораживает. Но скоро в состав вернуться ключевые игроки, которые отсутствовали из-за травм и болезней.
Ранее Маркизио рассказал о новичке «Ювентуса» Федерико Кьезе.
Худо-бедно, тот же Зидан начинал постепенно в структуре клуба, долго сидел помощником у Анчи, и лишь потом доверили основу.
Худо-бедно, тот же Зидан начинал постепенно в структуре клуба, долго сидел помощником у Анчи, и лишь потом доверили основу.