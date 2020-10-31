Дин Смит: «Я чувствовал, что нам нужен Баркли»

Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит рассказал о влиянии полузащитника Росса Баркли на командную игру.
Я чувствовал, что он нам нужен. Глядя на АПЛ, я понимаю, что нужны талантливые ноги в зоне полузащиты. Росс много работает в центре поля.
У него есть амбиции попасть в еврокубки по итогам сезона (в данный момент «Астон Вилла» занимает 4-е место в таблице АПЛ). В «Челси» ему вообще не могли гарантировать ни минуты на поле.
Баркли приносит нам то дополнительное качество на поле, в котором мы нуждаемся.