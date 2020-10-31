ГлавнаяНовости

Дин Смит: «Я чувствовал, что нам нужен Баркли»

сегодня, 13:15

Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит рассказал о влиянии полузащитника Росса Баркли на командную игру.

Я чувствовал, что он нам нужен. Глядя на АПЛ, я понимаю, что нужны талантливые ноги в зоне полузащиты. Росс много работает в центре поля.

У него есть амбиции попасть в еврокубки по итогам сезона (в данный момент «Астон Вилла» занимает 4-е место в таблице АПЛ). В «Челси» ему вообще не могли гарантировать ни минуты на поле.

Баркли приносит нам то дополнительное качество на поле, в котором мы нуждаемся.

Все новости
Гиггз: «Может пройти 20 лет, прежде чем МЮ снова выиграет АПЛ»
Сегодня, 14:22 Комментарии2
Анчелотти заявил, что Кин вернется в «Эвертон»
Сегодня, 14:21 Комментарии1
Маркизио: «Пирло нужно дать время в „Ювентусе“»
Сегодня, 13:28 Комментарии7
Вертонген: «Почеттино возглавит клуб из АПЛ»
Сегодня, 12:50 Комментарии3
Маркизио считает, что Кьеза не стоит 50-60 млн евро
Сегодня, 12:49 Комментарии3
Калабрия: «Мечтаю носить капитанскую повязку в „Милане“»
Сегодня, 12:00 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:28
Бывает у людей чуйка...
dimagas2
dimagas2
сегодня в 13:22
Значит будет куда его продать летом)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:16
Чуйка развита на 100 проц
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100