Дин Смит: «Я чувствовал, что нам нужен Баркли»

Главный тренер «Астон Виллы» рассказал о влиянии полузащитника на командную игру.

Я чувствовал, что он нам нужен. Глядя на АПЛ , я понимаю, что нужны талантливые ноги в зоне полузащиты. Росс много работает в центре поля.

У него есть амбиции попасть в еврокубки по итогам сезона (в данный момент «Астон Вилла» занимает 4-е место в таблице АПЛ ). В «Челси» ему вообще не могли гарантировать ни минуты на поле.

Баркли приносит нам то дополнительное качество на поле, в котором мы нуждаемся.