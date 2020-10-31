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Вертонген: «Почеттино возглавит клуб из АПЛ»

сегодня, 12:50

Защитник «Бенфики» Ян Вертонген считает, что экс-наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино в скором времени возглавит клуб АПЛ.

Я думаю, что Почеттино не терпится приступить к работе. АПЛ очень ему подходит, потому что он менеджер, который уделяет первостепенное внимание уровню физической подготовки и физической форме игроков.

Он всегда будет тренировать топ-клуб. Вам нужно посмотреть на топ-клубы АПЛ. Сейчас есть только две или три команды, которые может возглавить Почеттино.

Я не буду говорить названия этих клубов из уважения к другим менеджерам, но я думаю, что он рассматривает эти варианты.

Ранее ходили слухи о том, что Почеттино может возглавить «Зенит».

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