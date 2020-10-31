Вертонген: «Почеттино возглавит клуб из АПЛ»

Защитник «Бенфики» считает, что экс-наставник «Тоттенхэма» в скором времени возглавит клуб АПЛ .

Я думаю, что Почеттино не терпится приступить к работе. АПЛ очень ему подходит, потому что он менеджер, который уделяет первостепенное внимание уровню физической подготовки и физической форме игроков.

Он всегда будет тренировать топ-клуб. Вам нужно посмотреть на топ-клубы АПЛ . Сейчас есть только две или три команды, которые может возглавить Почеттино.

Я не буду говорить названия этих клубов из уважения к другим менеджерам, но я думаю, что он рассматривает эти варианты.