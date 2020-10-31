Маркизио считает, что Кьеза не стоит 50-60 млн евро

Экс-футболист «Ювентуса» прокомментировал переход нападающего из «Фиорентины» в туринский клуб.

Кьеза — настоящий талант, но трансферный рынок оказывает на него слишком сильное давление.

Это неправильно, что клуб, который боролся за выживание в прошедшем сезоне, продает игрока за 50-60 млн евро. После футболист попадает в «Ювентус», там он должен себя проявить на совершенно другом уровне. В уме с такими цифрами молодому игроку бывает очень непросто.

Кьезе нужно найти свою позицию на поле, тогда он станет настоящей звездой.