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Маркизио считает, что Кьеза не стоит 50-60 млн евро

сегодня, 12:49

Экс-футболист «Ювентуса» Клаудио Маркизио прокомментировал переход нападающего Федерико Кьезы из «Фиорентины» в туринский клуб.

Кьеза — настоящий талант, но трансферный рынок оказывает на него слишком сильное давление.

Это неправильно, что клуб, который боролся за выживание в прошедшем сезоне, продает игрока за 50-60 млн евро. После футболист попадает в «Ювентус», там он должен себя проявить на совершенно другом уровне. В уме с такими цифрами молодому игроку бывает очень непросто.

Кьезе нужно найти свою позицию на поле, тогда он станет настоящей звездой.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
сегодня в 12:51
так это любому адекватному человеку понятно,кроме директора Ювентуса...да и еще зарплата у него 5 млн после 1.8 в Фиорентине
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:50
и многие с этим согласны)))
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