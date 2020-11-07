Быстров — о Вилкове: «Проблема не в самом судье, а в системе»

Бывший российский футболист прокомментировал признание судьи Михаила Вилкова в том, что он дал ложные показания КДК , когда давал оценку своим действиям в матче 13-го тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин».

Я видел этот момент: игрок там сыграл рукой, поэтому пенальти чистый. Но почему ВАР не среагировал сразу? Это не проблема Вилкова была, а техники или помощника, который ему говорил смотреть или не смотреть.

Эпизод, в котором Вилков назначил пенальти, был стопроцентным. Но то, что он возобновил — это неправильно. И кто в этой ситуации виноват? Если бы Вилкову сказали смотреть ВАР, то он пошел бы и посмотрел. Значит, проблема была не в самом Вилкове, а в системе.