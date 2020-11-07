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Быстров — о Вилкове: «Проблема не в самом судье, а в системе»

сегодня, 13:06
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Бывший российский футболист Владимир Быстров прокомментировал признание судьи Михаила Вилкова в том, что он дал ложные показания КДК, когда давал оценку своим действиям в матче 13-го тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин».

Я видел этот момент: игрок там сыграл рукой, поэтому пенальти чистый. Но почему ВАР не среагировал сразу? Это не проблема Вилкова была, а техники или помощника, который ему говорил смотреть или не смотреть.

Эпизод, в котором Вилков назначил пенальти, был стопроцентным. Но то, что он возобновил — это неправильно. И кто в этой ситуации виноват? Если бы Вилкову сказали смотреть ВАР, то он пошел бы и посмотрел. Значит, проблема была не в самом Вилкове, а в системе.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 14:21
Система - нипель. Туда идёт, а сюда не идёт.
beefs
beefs
сегодня в 14:12
при чем здесь система, если судьи ручные...
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 13:50
При стопроцентных пеналях ВАР не смотрят..
mortid
mortid
сегодня в 13:33
Но почему ВАР не среагировал сразу?
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А потому что никто не стоит за спиной с катаной и каждые пять минут не машет ей на уровне шеи. В нашей стране только так, иначе порядка никогда не будет. Мы народ который к сожалению понимает только кнут.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:32
Задолбали этой "мерой истины"-ВАРом...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:18
Ну, что - что , а Вованы питерские всё знають...
112910415
112910415
сегодня в 13:16
и в системе, и в судье ...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:15
Система у нас подпорчена
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