Иванов: «Погребняк не валял дурака, готовился, вернулся в кондициях»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возвращение нападающего в команду.

Паша — качественный футболист. У нас состоялся разговор. У него уже было предложение из Премьер-Лиги, но попросил немного подождать. После паузы сделали ему предложение. Паша не валял дурака, готовился, вернулся в хороших кондициях. И нам помогает. Мы ему благодарны.

Я советовал ему завершить карьеру? А я разве от своих слов отказываюсь? Да, такое было. Сказал ему: «Паш, чем быстрее ты закончишь, тем скорее адаптируешься к новой жизни». Так что я думал, прежде всего, о нем. Некоторые футболисты после карьеры не могут себя найти. Поверьте, это реально сложный процесс.

Погребняк не послушал меня? Это его право. Решил еще поиграть. И сейчас Паша приносит пользу «Уралу».