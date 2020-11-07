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Иванов: «Погребняк не валял дурака, готовился, вернулся в кондициях»

сегодня, 10:57

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возвращение нападающего Павла Погребняка в команду.

Паша — качественный футболист. У нас состоялся разговор. У него уже было предложение из Премьер-Лиги, но попросил немного подождать. После паузы сделали ему предложение. Паша не валял дурака, готовился, вернулся в хороших кондициях. И нам помогает. Мы ему благодарны.

Я советовал ему завершить карьеру? А я разве от своих слов отказываюсь? Да, такое было. Сказал ему: «Паш, чем быстрее ты закончишь, тем скорее адаптируешься к новой жизни». Так что я думал, прежде всего, о нем. Некоторые футболисты после карьеры не могут себя найти. Поверьте, это реально сложный процесс.

Погребняк не послушал меня? Это его право. Решил еще поиграть. И сейчас Паша приносит пользу «Уралу».

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sihafazatron
sihafazatron ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 11:28
просто вспомнил как однажды гол погребняка сравнивали с месси)
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:18, ред.
Погребняк не валял дурака,
лез на поле он снова и снова!
Почему? Не скудеет рука
президента Гэ Вэ Иванова..
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 11:16
Скорее Уральский Лукаку. Россия - страна фактурных нападающих.
Supremusnick
Supremusnick
сегодня в 11:09
нормальный руководитель приобретая игрока смотрит не только на кондиции но и на то когда последний раз игрок в жизни забивал.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:58
уральский месси)))
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