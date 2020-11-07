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Милонов: «Если легионер не забил, его нужно выгнать к чертям собачьим»

сегодня, 01:33

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил наказывать футболистов российских клубов за плохие результаты.

У наших футболистов нет дисциплинарной ответственности. У нас нет понижения оплат, нету снижения гонораров. Надо делать так: не выиграли — ничего не получили. А то у нас привыкли все. Наши футболисты получают такие огромные деньги, что если они выиграли или проиграли, то всё равно получают огромные средства. Премиальные за выигрыш, базовая зарплата у наших футболистов слишком большая.

Наказывать рублём? Каким рублём? Евро. Они там никто рублём не получают. Надо в евро наказывать и гнать в шею неэффективных и ленивых легионеров. Всех иностранцев, кто плохо играет, надо выгонять нещадно. Потому что чем меньше будет иностранцев в нашем футболе, тем лучше нашему футболу.

У нас растёт новая смена, новое поколение, и поскольку мы покупаем дорогих иностранцев, то все деньги уходят не на развитие нашего футбола и не на наших молодых ребят. Мы видим, что это всё идёт на оплату трансферов и зарплат этих уже бэушных старых футболистов, поэтому, конечно же, на молодых не остаётся денег. С легионеров также нужен двойной спрос, если наш не забил, то его, естественно, нужно наказать и оштрафовать, а если легионер не забил, то его нужно выгнать к чертям собачьим. Пусть уезжает к себе на Камбоджу.

Дисциплина у нас хромает. Есть постоянная необходимость на проверку всех футболистов на наркотические вещества. Запретить футболистам употреблять наркотики в любом виде, чтобы ни следа от наркотиков не было. А то многие используют запрещённые вещества, расслабляются. Также нужно им запретить употреблять алкоголь, наркотики, запрет на хождение в публичные дома и в стриптиз-клубы.

Ранее Милонов возмутился тем, что некоторые игроки «Краснодара» поддержали акцию Black Lives Matter перед матчем Лиги чемпионов против «Челси» (0:4).

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Все комментарии
GrimlocK
GrimlocK
сегодня в 03:37
было бы весело, если бы клубы платили футболистам за победы или ничьи
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 03:10
Легионеры из Камбоджы под наркотой в российских публичных домах - вот это его накрыло!)))
LOpp
LOpp
сегодня в 01:54
Как же он далек от футбола, млчяяя
Он бы ещё предложил ввести телесные наказания.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 01:37
А вообще Милонов, видимо, давно в гeй-клубы не ходил, явно очень возбужден.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 01:36
"запрет на хождение в публичные дома"

Милонов как-то упустил, что у нас и сами публичные дома запрещены)
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 01:35
Этот клоун уже и до футбола добрался...
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