Генич: «Не верится, что „Спартак“ не распечатает ворота „Урала“»

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал предстоящий матч 14-го тура РПЛ «Урал» — «Спартак».

Не сказать, что «Урал» в последнее время удачно играет со «Спартаком» дома. В последних двух матчах он не забивал «Спартаку». Мы понимаем подтекст этого матча. У «Урала» наконец-то вернулись все лидеры, которые были в лазарете. В порядке Эрик Бикфалви. Он стал героем матча в Уфе. Эль-Кабир вернулся. У Павла Погребняка наверняка будет особый настрой на «Спартак».

У красно-белых тоже все в деле. «Спартак» проиграл в прошлом туре «Ростову», хочет реабилитироваться. Но «Спартак» в каждом матче допускает серьезные ошибки в обороне. Вопрос реализации — сумеет ли «Урал» этими ошибками воспользоваться. Думаю, что в третий раз подряд «Урал» в эту лужу не наступит и сумеет забить. «Спартак» со своей атакой тоже что-то реализует. Не верится, что во втором матче подряд «Спартак» не распечатает ворота соперника. До этого ведь была очень хорошая серия с голами.