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Генич: «Не верится, что „Спартак“ не распечатает ворота „Урала“»

сегодня, 09:19
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак14:00 Не начался

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал предстоящий матч 14-го тура РПЛ «Урал» — «Спартак».

Не сказать, что «Урал» в последнее время удачно играет со «Спартаком» дома. В последних двух матчах он не забивал «Спартаку». Мы понимаем подтекст этого матча. У «Урала» наконец-то вернулись все лидеры, которые были в лазарете. В порядке Эрик Бикфалви. Он стал героем матча в Уфе. Эль-Кабир вернулся. У Павла Погребняка наверняка будет особый настрой на «Спартак».

У красно-белых тоже все в деле. «Спартак» проиграл в прошлом туре «Ростову», хочет реабилитироваться. Но «Спартак» в каждом матче допускает серьезные ошибки в обороне. Вопрос реализации — сумеет ли «Урал» этими ошибками воспользоваться. Думаю, что в третий раз подряд «Урал» в эту лужу не наступит и сумеет забить. «Спартак» со своей атакой тоже что-то реализует. Не верится, что во втором матче подряд «Спартак» не распечатает ворота соперника. До этого ведь была очень хорошая серия с голами.

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Кошк 47
Кошк 47
сегодня в 12:30
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112910415
112910415
сегодня в 12:04
распечатает, распечатает.
только пропускать не надо
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 11:29
А вот я за честный футбол! Урал -Спартак 5-4.
Antikony
Antikony
сегодня в 11:13
Вся страна за Урал, однозначно.
mensk
mensk
сегодня в 09:49
Спартак конечно..., но не до такой же степени.
sv_1969
sv_1969 ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
сегодня в 09:36
Интересно сколько пропустит другой аутсайдер ЛЧ...)))
ABir
ABir
сегодня в 09:31
Надо распечатать ворота Урала и наглухо задраить свои!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 09:26
Главная интрига матча: не сколько забьет аутсайдер (т.е. спартак) , а сколько пропустит. Ну а в том, что федун подсуетился и договорился с судьями сомневаться не приходится
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