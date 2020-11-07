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Ловчев: «Я не отдаю преимущество „Зениту“ в матче с „Краснодаром“»

сегодня, 08:19
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о предстоящем матче 14-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

Я не отдаю преимущество «Зениту» в предстоящем матче. Когда питерцы купили Барриоса, Ракицкого и Азмуна, то изменилась игра команды. Они полетели и стали чемпионами России. Потом Малкома берут, Ловрена и Вендела. Казалось, ну вот сейчас еще добавят, а нет. Можно додумывать, что они выиграли чемпионат и кубок, теперь немного расслабились. Но любые мастера в какой-то момент все равно заводятся и на классе играют. А здесь не хватает чего-то.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:17
всё зависит от того, насколько сможет собраться Краснодар ...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:20, ред.
Как в советском анекдоте :Надо не батареи менять,а систему! А "Зенит" выиграет,пусть и скромно,ибо "Краснодар" разваливается на глазах,по аналогичной причине.
Ростов-Уфа-Химки
Ростов-Уфа-Химки
сегодня в 11:20
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 11:08
    Обе команды играли на неделе в ЛЧ. Но у Зенита может быть небольшое преимущества из-за того, что и в ЛЧ, и в РПЛ играют дома. При прочих равных условиях факторы перелётов Краснодара сыграют в плюс Зениту. Сидеть в самолётах не сильно приятная штука, а у быков к этому матчу будет 3 перелёта.
    А если по игре, то в последних играх между собой команды выдавали огненные матчи.
    Желаю такой игры и завтра, и главное, без травм и судейских скандалов...
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 10:20
    После Лиги Чемпионов все команды что участвовали в этих играх находятся на одном уровне если сравнивать с прошлым годом одни регрессировали другие к ним потянулись вот весь уровень сегодняшнего дня. Ну а если конкретно этой игры то кто первый забьёт тот и выиграет эту встречу, а может ещё хуже, будут перекатывать мяч до штрафной соперника, а затем отыгрывать и вести к своим воротам. К сожалению в каждом туре не играют так, чтобы можно было по достоинству оценить действия команды и видеть в каждом жажду победить, глаза не горят, руками машут, а играть не хотят. Может после еврокубках многие команды задумаются и поменяют своё отношения к чемпионату и к своей игре и станут наконец дорожить своими болельщиками. Удачи всем и болейте только футболом.
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 09:40
    Ничейку чгоняют
    Supremusnick
    Supremusnick ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    сегодня в 09:22
    А у Краснодара...бог обороны Кайо
    Supremusnick
    Supremusnick
    сегодня в 09:21
    Краснодару вообще сейчас бы из предвЫлетной зоны таблицы выйти какие победы.
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 09:07
    сейчас у всех есть проблемы, тяжело прогнозировать такой матч
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 09:05
    Дома Зенит выиграет.
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 09:05
    Прежде чем покупать футболистов смените руководство.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 09:04
    Малком прохлаждается на больничке, Ловрен скользит как корова на льду, Вендел напоминает цыганенка-прощелыгу, приехавшим за легкими деньгами. Знатное усиление!
    А чемпион то не настоящий
    А чемпион то не настоящий
    сегодня в 08:30
    Зато дюков отдает с миллером
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 08:30
    А им всегда чего не хватает)))
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 08:28
    Деньги на ветер
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