Ловчев: «Я не отдаю преимущество „Зениту“ в матче с „Краснодаром“»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о предстоящем матче 14-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

Я не отдаю преимущество «Зениту» в предстоящем матче. Когда питерцы купили Барриоса, Ракицкого и Азмуна, то изменилась игра команды. Они полетели и стали чемпионами России. Потом Малкома берут, Ловрена и Вендела. Казалось, ну вот сейчас еще добавят, а нет. Можно додумывать, что они выиграли чемпионат и кубок, теперь немного расслабились. Но любые мастера в какой-то момент все равно заводятся и на классе играют. А здесь не хватает чего-то.