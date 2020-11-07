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Орлов: «У „Зенита“ нет усиления под Лигу чемпионов, а деньги потрачены»

сегодня, 00:24

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о составе «Зенита» и последних результатах команды.

Давайте будем объективны: по всем ключевым показателям — точности и количеству передач, владению мячом, ударам по воротам — «Лацио» превзошел «Зенит». Римская команда мастеровитее, что говорить. Но! Если бы «Зенит» забил второй мяч — а возможности для этого были — неизвестно, как бы все закончилось. Могли дотерпеть, хотя было заметно невооруженным взглядом, что в концовке зенитовцы очень устали.

Еще одна проблема — отсутствие разыгрывающего полузащитника. В матче с «Лацио» функции плеймекера на себя неожиданно взял Барриос. Но он этого не умеет! Колумбиец великолепно отбирает мячи, однако не может отдать острый пас в чужую штрафную! Таким разносторонним футболистом был Пирло, который и отбирал, и отдавал. Это уже вопрос к руководству «Зенита»: в команде обязательно должен быть кто-то, кто способен вести игру.

Конечно, сейчас в «Зените» нет креативного игрока. Оздоев не может выполнять такую работу. Вендел? Мы до сих пор не знаем, что это за футболист. Загадка как капитан Немо, с такой же, кстати, бородкой. Бразилец выходит на футбольное поле и не понимает, что, где, как. Но на него же рассчитывали! Скажу больше — клубу должно быть очень неудобно перед Семаком, которому перед Лигой чемпионов ничем не помогли. Сергей Богданович культурный, интеллигентный человек, поэтому стесняется вслух говорить о кадровых проблемах. Но взгляните на состав «Зенита»: усиления нет, а деньги потрачены. Пусть нам хоть что-то объяснит господин Рибалта.

Ранее мнением об игре «Зенита» поделился экс-капитан команды Доменико Кришито.

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Все комментарии
12й игрок
12й игрок
сегодня в 01:39
А в итоге виновным сделают семака
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 01:31
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 01:29
    Зенит потратил деньги перед 1/16 финала кубка России, но, тут поменяли регламент, Зенит не участвует в 1/16 финала КР,... Все траты пошли коту под хвост... Денег на Брюгге, Лацио не осталось, ужас
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 01:03
    Согласен, Семак сейчас на тот кто нужен болоту
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 00:54
    А чтобы он сказал,еслиб выиграли?!
    офигенный
    офигенный
    сегодня в 00:49
    офигеть как же быть
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Трезвый повар (раскрыть)
    сегодня в 00:40
    За последний год взяли кроме Ловрена, Малкома и Вендела еще Ракицкого, Азмуна, Бариоса, Дугласа и это не усиление? Деньги потрачены- говорит Орлов. Так это вопрос к Медведеву, куда они ушли и кто автомобили обновил и яхты новые приобрел.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 00:36
    Ловрен, Вендел, Малком были взяты под лигу чемпионов. Орлов их не учитывает? Орлов говорит что нет креативного игрока в центре. Так в этом вина руководства которое сплавило Нобоа в Сочи, что бы усилить фарм клуб в ущерб основному
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    сегодня в 00:31
    деньги не потрачены а освоены правильными людьми
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