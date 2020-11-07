Орлов: «У „Зенита“ нет усиления под Лигу чемпионов, а деньги потрачены»

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о составе «Зенита» и последних результатах команды.

Давайте будем объективны: по всем ключевым показателям — точности и количеству передач, владению мячом, ударам по воротам — «Лацио» превзошел «Зенит». Римская команда мастеровитее, что говорить. Но! Если бы «Зенит» забил второй мяч — а возможности для этого были — неизвестно, как бы все закончилось. Могли дотерпеть, хотя было заметно невооруженным взглядом, что в концовке зенитовцы очень устали.

Еще одна проблема — отсутствие разыгрывающего полузащитника. В матче с «Лацио» функции плеймекера на себя неожиданно взял Барриос. Но он этого не умеет! Колумбиец великолепно отбирает мячи, однако не может отдать острый пас в чужую штрафную! Таким разносторонним футболистом был Пирло, который и отбирал, и отдавал. Это уже вопрос к руководству «Зенита»: в команде обязательно должен быть кто-то, кто способен вести игру.

Конечно, сейчас в «Зените» нет креативного игрока. Оздоев не может выполнять такую работу. Вендел? Мы до сих пор не знаем, что это за футболист. Загадка как капитан Немо, с такой же, кстати, бородкой. Бразилец выходит на футбольное поле и не понимает, что, где, как. Но на него же рассчитывали! Скажу больше — клубу должно быть очень неудобно перед Семаком, которому перед Лигой чемпионов ничем не помогли. Сергей Богданович культурный, интеллигентный человек, поэтому стесняется вслух говорить о кадровых проблемах. Но взгляните на состав «Зенита»: усиления нет, а деньги потрачены. Пусть нам хоть что-то объяснит господин Рибалта.