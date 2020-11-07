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Арбитр Николаев: «Ларссон немного приукрасил своё падение»

вчера, 23:44
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Заместитель руководителя Департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев прокомментировал судейство в матче 14-го тура РПЛ между «Уралом» и «Спартаком» (2:2).

Бригада Павла Кукуяна справилась с работой. Не выходила на первый план. Что касается эпизода с падением Ларссона в штрафной «Урала», то изначально Джордан не очень удачно обработал мяч. А затем, почувствовав сопротивление, немного приукрасил свое падение. Думаю, продолжить игру было правильным решением.

Падение Бикфалви в штрафной московского «Спартака»? Хочется отметить правильную позицию Кукуяна. Она позволила ему разобраться правильно. Бикфалви первый на мяче и бьет по воротам. Маслов же пытался заблокировать удар. VAR решение судьи подтвердил. Да и у футболистов на поле вопросов не возникло.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:00
Когда нужно и ВАР на стороне Спартака.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 01:32
Кукуян отработал то, что ему оплатил федун, ну не могёт спартак без судъёй, ну не могёт хоть разорвись на кусочки.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 01:28
нужно над этим работать на тренировках))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:54
Падать красиво все научились. "Артистов" в футболе хватает.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 00:34, ред.
Вопрос не в том как падал...красиво...некрасиво...
а в том сбили или не сбили...
Нормальных спортсменов учат падать так, чтобы при падении не травмироваться...со стороны такое правильное падение может показаться приукрашенным...
Заместителю руководителя Департамента судейства и инспектирования стыдно этого не знать...
ABir
ABir
сегодня в 00:21
Задача судейского департамента - оценивать не красоту падения, а правильность принятого судьёй решения
mangox22
mangox22
вчера в 23:46
Это и так все видели
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