Арбитр Николаев: «Ларссон немного приукрасил своё падение»

Заместитель руководителя Департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев прокомментировал судейство в матче 14-го тура РПЛ между «Уралом» и «Спартаком» (2:2).

Бригада Павла Кукуяна справилась с работой. Не выходила на первый план. Что касается эпизода с падением Ларссона в штрафной «Урала», то изначально Джордан не очень удачно обработал мяч. А затем, почувствовав сопротивление, немного приукрасил свое падение. Думаю, продолжить игру было правильным решением.