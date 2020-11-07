Арбитр Николаев: «Ларссон немного приукрасил своё падение»

Заместитель руководителя Департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев прокомментировал судейство в матче 14-го тура РПЛ между «Уралом» и «Спартаком» (2:2).
Бригада Павла Кукуяна справилась с работой. Не выходила на первый план. Что касается эпизода с падением Ларссона в штрафной «Урала», то изначально Джордан не очень удачно обработал мяч. А затем, почувствовав сопротивление, немного приукрасил свое падение. Думаю, продолжить игру было правильным решением.
Падение Бикфалви в штрафной московского «Спартака»? Хочется отметить правильную позицию Кукуяна. Она позволила ему разобраться правильно. Бикфалви первый на мяче и бьет по воротам. Маслов же пытался заблокировать удар. VAR решение судьи подтвердил. Да и у футболистов на поле вопросов не возникло.
а в том сбили или не сбили...
Нормальных спортсменов учат падать так, чтобы при падении не травмироваться...со стороны такое правильное падение может показаться приукрашенным...
Заместителю руководителя Департамента судейства и инспектирования стыдно этого не знать...
а в том сбили или не сбили...
Нормальных спортсменов учат падать так, чтобы при падении не травмироваться...со стороны такое правильное падение может показаться приукрашенным...
Заместителю руководителя Департамента судейства и инспектирования стыдно этого не знать...