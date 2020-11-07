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Калиниченко: «Львиную долю голов „Спартак“ пропускает со стандартов»

сегодня, 22:06
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко похвалил форварда «Урала» Павла Погребняка после матча между этими командами в рамках 14-го тура РПЛ.

Надоел, честно говоря, Паша уже (смеется). Поздравляю его с голом. Для него голы в ворота «Спартака» всего были знаковыми в карьере. Есть у него зуб на красно-белых, его настраивать не надо.

Что касается его гола, то это «ахиллесова пята» нынешнего «Спартака». Львиную долю голов они получают со стандартов. Имея таких защитников, как Жиго и Джикия, они получают столько голов со стандартов. Наверное, это какай-то системный просчет.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 22:50
Судьи не до конца свои деньги отрабатывают.
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 22:50
наш краснобелый по другому не играет
сначала впустит в дом ну а затем всех выгоняет.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:38
Теперь это их фишка, в каждом матче обязательно пропустить, а потом мучится, отыгрываться
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:30
Судьи некачественно работают. Одного пенальти маловато будет...
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 22:30
Надо работать над этим
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:28
что заслужили то и получили))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 22:22
Ахилесова пята
Loko57
Loko57
сегодня в 22:11
Есть такое дело.
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