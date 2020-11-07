Калиниченко: «Львиную долю голов „Спартак“ пропускает со стандартов»

Экс-полузащитник «Спартака» похвалил форварда «Урала» после матча между этими командами в рамках 14-го тура РПЛ .

Надоел, честно говоря, Паша уже (смеется). Поздравляю его с голом. Для него голы в ворота «Спартака» всего были знаковыми в карьере. Есть у него зуб на красно-белых, его настраивать не надо.

Что касается его гола, то это «ахиллесова пята» нынешнего «Спартака». Львиную долю голов они получают со стандартов. Имея таких защитников, как Жиго и Джикия, они получают столько голов со стандартов. Наверное, это какай-то системный просчет.