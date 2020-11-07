Силкин: «Приятно, что Шварц даёт игровое время молодым футболистам»

Бывший рулевой «Динамо» прокомментировал игру команды под руководством нового главного тренера .

Видно, что эмоциональный фон у ребят поменялся, они раскрепостились на поле. Приятно, что Шварц дает игровое время молодым футболистам. Но стоит отметить, что у иностранных тренеров нередко бывает очень интересная практика: приходя в новую команду, они, дабы расположить к себе болельщиков, показывают, что доверяют молодежи, а когда приходит время, все становится на свои места, и молодежь задвигают.

Очень хотелось бы, чтобы сейчас, с одной стороны, молодым игрокам давали возможность проявить себя, а те, в свою очередь, понимали, что за этот шанс нужно цепляться зубами, чтобы потом закрепиться в составе.