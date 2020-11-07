ГлавнаяНовости

Г. Иванов: «Был бы доволен, если бы мы победили „Спартак“ со счётом 5:0»

сегодня, 20:23
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Генеральный директор «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ничью против «Спартака» в рамках 14-го тура РПЛ.

Всем нельзя быть довольным, мы же не выиграли. Вот победили бы 5:0, тогда всем бы остался довольным. А так сыграли вничью, значит, какие-то огрехи были, где-то недоработали.

Но самое главное — играем мы для людей, а им такие матчи, как сегодняшний со «Спартаком», нравятся. Сама игра и накал мне самому очень понравились. Считаю, что у нас хорошая лига, есть хорошие молодые футболисты, надо только немного подождать, дать им время раскрыться. Не сегодня-завтра они выстрелят, уже сейчас ребята из молодежной сборной играют в РПЛ.

Все новости
Калиниченко: «Львиную долю голов „Спартак“ пропускает со стандартов»
Сегодня, 22:06 Комментарии8
Талалаев: «Играли с командой, которая умеет обороняться»
Сегодня, 21:43 Комментарии6
Погребняк: «За чемпионство будут бороться ЦСКА и „Зенит“»
Сегодня, 20:34 Комментарии21
Парфёнов: «Пауза пойдёт нам на пользу»
Сегодня, 20:01 Комментарии6
Мостовой: «Не стал бы говорить, что Тедеско находится в кризисе»
Сегодня, 19:50 Комментарии11
Писарев: «Замены „Спартака“ вновь не усилили игру команды»
Сегодня, 19:30 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 22:34
Да не, какие обиды? давно здесь нахожусь, привык ко всему...
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 22:29
А это и не наезд был.. Просто надоело заходить на сайт и видеть срачи эти. Такое впечатление что у людей дел больше нет как эту байду устраивать. А есть персонажи, которые все увязывают с поисками тех же КБ или наоборот. Вот и я иногда добавляю Овна на вентилятор. С кем поведёшься так сказать.. Надеюсь без обид.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:39
Я думаю , что и победа с разницей в один мяч удовольствия бы прибавила. А 5:0 - это фантастика.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:33
Просто ты тюбетейку не той стороной надел.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 21:32
вы показали в ротерДАМЕ все лецезрели
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 21:22
Ну, если что-то про Серёгу, так на него многие зуб точат за его репертуарчик.
Но данное видео про футбол и без мата (что удивительно для меня).
Так что наезд не заЩитан ;)
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 21:10, ред.
Да не.. . Что Вы все норм))) Не буду писать... Забанят.. Обижу Серёгу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 21:08
И что же видно из этого видео? Шнур быстренько переделал текст известной песни.
А что слегка под шафе - так он у себя дома, в Питере. После 5-0...
ДСА
ДСА
сегодня в 21:06
Мечтать не вредно, вредно не мечтать.
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 21:01
Мдяяя... Культурно все.... Сразу видно что к чему🤣
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:49
больше радует хорошая ига))) а её ни кто не показал)))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 20:47
Так и нужно было сделать, устроили бы праздник всем хорошим людям
Ростов-Уфа-Химки
Ростов-Уфа-Химки
сегодня в 20:40
Скоро такое будет, недолго осталось ждать.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 20:29
По характеру высказываний чрезмерный оптимизм ощущаю я. И РФПЛ чудесна и "Урал" у нас почти "Ливерпуль"
протон1
протон1
сегодня в 20:29
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско недоволен поведением форварда клуба Александра Кокорина, пишут СМИ.

а кто им был доволен7 он никогда головой не думал что говорит
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:26, ред.
5-0 ЭТО В ПИТЕР...

mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:26
но это фантастика
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:26
Если бы да кабы
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100