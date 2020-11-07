Г. Иванов: «Был бы доволен, если бы мы победили „Спартак“ со счётом 5:0»

Генеральный директор «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ничью против «Спартака» в рамках 14-го тура РПЛ .

Всем нельзя быть довольным, мы же не выиграли. Вот победили бы 5:0, тогда всем бы остался довольным. А так сыграли вничью, значит, какие-то огрехи были, где-то недоработали.