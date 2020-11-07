Г. Иванов: «Был бы доволен, если бы мы победили „Спартак“ со счётом 5:0»

Генеральный директор «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ничью против «Спартака» в рамках 14-го тура РПЛ.
Всем нельзя быть довольным, мы же не выиграли. Вот победили бы 5:0, тогда всем бы остался довольным. А так сыграли вничью, значит, какие-то огрехи были, где-то недоработали.
Но самое главное — играем мы для людей, а им такие матчи, как сегодняшний со «Спартаком», нравятся. Сама игра и накал мне самому очень понравились. Считаю, что у нас хорошая лига, есть хорошие молодые футболисты, надо только немного подождать, дать им время раскрыться. Не сегодня-завтра они выстрелят, уже сейчас ребята из молодежной сборной играют в РПЛ.
Но данное видео про футбол и без мата (что удивительно для меня).
Так что наезд не заЩитан ;)
Но данное видео про футбол и без мата (что удивительно для меня).
Так что наезд не заЩитан ;)
А что слегка под шафе - так он у себя дома, в Питере. После 5-0...
А что слегка под шафе - так он у себя дома, в Питере. После 5-0...
а кто им был доволен7 он никогда головой не думал что говорит
а кто им был доволен7 он никогда головой не думал что говорит
https://www.youtube.com/watch?v=h80q9Kb0X3I