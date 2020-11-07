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Погребняк: «За чемпионство будут бороться ЦСКА и „Зенит“»

сегодня, 20:34
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Форвард «Урала» Павел Погребняк порассуждал о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ.

«Спартак» в этом году не будет бороться за чемпионство (при всём уважении к москвичам). Я не говорю только по сегодняшней игре. За чемпионство будут бороться ЦСКА и «Зенит».

Моё физическое состояние? Есть какой-то запас. Все шутят сейчас в команде, что мне не надо тренироваться. Ты просто выходишь и забиваешь.

К «Спартаку» у наших команд особое отношение. И в плане настроя, и в плане отношения к делу. Естественно, это всё подогревается. Мы хотели взять три очка в матче со «Спартаком». И не важно, что нас разделяет 10 пунктов. Все знают, что «Урал» умеет играть против топовых команд.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista ответ serh62 (раскрыть)
сегодня в 22:37, ред.
Есть такой вариант)...но мудрая китайская версия мне больше понравилась...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 22:30
Наверное соглашусь с Пашкой. А спартака не будет даже в тройке. Локо, Ростов, Динамо будут выше поросят, а возможно и Краснодар.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 22:20
Локо и ЦСКА может быть но только не Зенит там сейчас бардак и он будет продолжаться до весны
halfbeek
halfbeek
сегодня в 22:08
На данный момент оценка правильная. У Спартака полузащита пока играет не лучшим образом, да и в защите такие ляпы случаются с которыми мечтать о чемпионстве рановато. Бакаев, Умяров, Урунов потенциально сильные игроки , но ничего приличного не показывают. В обороне регулярно ошибаются все, но Маслов чаще. Сюрпризы со стороны Максименко тоже нередки.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 21:58
Погребняк ...мы умеем играть против топовых команд...???....Вопрос , а где они у нас Топовые...???
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 21:51
"Все знают, что «Урал» умеет играть против топовых команд" Павел, посмотрите Еврокубки, у нас даже крепких середняков нет. По поводу высказывания о том , что Спартака не будет в чемпионской гонке - пока еще нельзя это утверждать, у нас даже "Динамо" может в нее ввязаться - а "ЦСКА" и "Зенит" начнут терять очки на ровном месте. Хотя у Зенита самые мощные финансовые возможности - могут усилиться неплохим по мерке РФПЛ игроком или поменять при необходимости Семака. По ЦСКА наверное завтра будет понятнее, состав молодой, способный к росту, но тренерская позиция внушает некоторые опасения, хотя на РФПЛ вполне может хватить того, что уже имеется.
serh62
serh62 ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 21:39
совсем не так звучит русская пословица. правильно будет так- двое дерутся, третий не мешай.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 21:22
Бороться будут ЦСКА и Зенит, а чемпионом станет Спартак...классика)...в жизни так обычно и бывает...

"Пока двое дерутся, третий побеждает" (С)...
112910415
112910415
сегодня в 21:21
и эта мысль имеет право на жизнь
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
сегодня в 21:18
Погребняк: Не сомневаюсь, что групповой этап ЛЧ преодолим для «Зенита» 2019 г.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:16
Спартак - Погребняку

Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 21:15
Судя по нашей игре , пожалуй он прав ! С этим составом можно даже и не рыпаться ! Ну вот и посмотрим , насколько важен и нужен Газизов !
berda2003
berda2003
сегодня в 21:15
паша забил случайный гол - и стал экспертом...
drug01
drug01
сегодня в 21:13
Каждый день всё новые пары???
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:10
Вся тройка поборется,кроме того,определять конфигурацию окончательной таблицы турнира будут все команды,а непосредственно поучаствуют в разделе пьедестала и обычные-"Локо","Ростов","Краснодар",и "Динамо".Вообщем,ничего нового.
ошалевший
ошалевший ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
сегодня в 21:03
он и дзюба единственные которые обиду в могилу унесут,все с возрастом меняются,но не эти обиженки только
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:57
У Зенита нет от слова вообще!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:53
ЦСКА сдюжит!
Legend 6
Legend 6
сегодня в 20:48
Коням будет сложно, за Зенит весь судейский корпус играет
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
сегодня в 20:44
Погребняк все обиженку строит за то что его из Спартака турнули!!! 15 лет как никак за Спартак отыграл! Но обижается пускай на Червиченко, тогда он все трансферы курировал!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:36
посмотрим))время покажет))
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