Погребняк: «За чемпионство будут бороться ЦСКА и „Зенит“»

Форвард «Урала» порассуждал о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ .

«Спартак» в этом году не будет бороться за чемпионство (при всём уважении к москвичам). Я не говорю только по сегодняшней игре. За чемпионство будут бороться ЦСКА и «Зенит».

Моё физическое состояние? Есть какой-то запас. Все шутят сейчас в команде, что мне не надо тренироваться. Ты просто выходишь и забиваешь.

К «Спартаку» у наших команд особое отношение. И в плане настроя, и в плане отношения к делу. Естественно, это всё подогревается. Мы хотели взять три очка в матче со «Спартаком». И не важно, что нас разделяет 10 пунктов. Все знают, что «Урал» умеет играть против топовых команд.